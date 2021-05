Dernière famille royale: le prince Harry fait une apparition surprise alors que les fans deviennent «fous» | Royal | Nouvelles

Lors de sa première apparition publique depuis les funérailles du prince Philip, le petit-fils de la reine a laissé Meghan enceinte à la maison pour assister au “Concert to Reunite the World”, une performance caritative mettant en vedette J. Lo, Selena Gomez et Ben Affleck. Harry, 36 ans, a félicité les travailleurs médicaux de première ligne du monde entier qui ont lutté contre la crise de Covid au cours de la dernière année et a reçu une ovation debout lors de l’événement à Los Angeles.

Le mois dernier, il a été annoncé que Harry et Meghan, 39 ans, présidaient la campagne pour l’événement.

Des images publiées en ligne montrent des fans hurlant, sautant et applaudissant alors qu’Harry entrait sur scène.

Gregory Ellwood de The Playlist a tweeté: “Le public est devenu fou pour le nouveau prince Harry résidant à Cali.”

Les observateurs royaux se sont tournés vers les médias sociaux pour saluer le développement, plus d’un an après le déménagement des Sussex dans l’État d’origine de Meghan.

L’un d’eux a déclaré: “C’est formidable que les États-Unis accueillent le prince Harry de cette façon!”

Un second a écrit: “Comme il se doit! Le prince Harry est un acte de classe!”

Et pourtant un troisième a écrit “nous aimons Harry” avec des émojis de cœur.

D’autres ont inclus le hashtag #ServiceIsUniversal, un clin d’œil au commentaire de Harry et Meghan après que la reine les ait dépouillés de leurs titres caritatifs honorifiques.

S’adressant à une foule animée d’invités entièrement vaccinés, Harry a plaidé pour que les vaccins soient “distribués à tout le monde partout”, tout en saluant également les travailleurs médicaux de première ligne au concert et dans le monde entier.

Il a déclaré: «Ce soir, nous célébrons chacun de vous ici, les travailleurs de première ligne vaccinés dans le public et les millions de héros de première ligne à travers le monde.

“Vous avez passé l’année dernière à vous battre avec courage et altruisme pour nous protéger tous. Vous avez servi et sacrifié, vous vous êtes mis en danger et avez agi avec bravoure, en connaissant les coûts. Nous vous devons une incroyable dette de gratitude. Merci.”

VOIR CI-DESSOUS POUR LES MISES À JOUR EN DIRECT:

Mise à jour de 8h13: Zara Tindall emmène son nouveau-né à son premier concours hippique international

Zara Tindall a emmené son petit garçon nouveau-né à ses toutes premières épreuves de chevaux.

La petite-fille de la reine Elizabeth II a emmené Lucas, 5 semaines, aux International Horse Trials à Cirencester Park hier.

Zara a donné naissance à Lucas, son troisième enfant, à 18 heures un dimanche de mars sur le sol de la salle de bain de leur maison familiale.

Zara a été aperçue dans une casquette de baseball, un jean et des bottes alors qu’elle emmenait son bébé dans un landau dans le parc.

Elle a assisté à l’événement pour soutenir son cheval Classicals Euro Star, monté par l’équestre Jason Wood ce jour-là.

Mise à jour de 8 h 01: le prince Harry reçoit une ovation debout dans l’appel de Vax Live au monde: “ Doit regarder au-delà de nous-mêmes ”

Le prince Harry a reçu une standing ovation pour son apparition lors d’un concert à Los Angeles lors de sa première apparition publique depuis les funérailles du duc d’Édimbourg.

L’événement visant à promouvoir les vaccins contre les coronavirus était la première apparition publique de Harry depuis les funérailles du prince Philip le 17 avril, et sa première aux États-Unis depuis que lui et sa femme enceinte Meghan – qui n’était pas au concert – ont accordé leur interview dramatique à Oprah Winfrey en mars.

Animé par Selena Gomez, le concert – qui sera diffusé ce samedi – comportait des performances musicales de Jennifer Lopez, Eddie Vedder de Pearl Jam, Foo Fighters, J Balvin et HER.

L’événement a permis de recueillir des dons à Covax, qui travaille à fournir des vaccins aux pays à revenu faible et intermédiaire.