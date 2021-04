Dernière famille royale: le prince Philip a été «bouleversé» par les «fabrications» de Netflix dans The Crown | Royal | Nouvelles

Le drame populaire de l’époque devrait filmer sa cinquième saison plus tard cette année et explorera la famille royale qui a du mal à accepter le mariage du prince Charles et de Diana. Mais les séries précédentes de l’émission ont suscité l’inquiétude des experts, qui ont décrit un scénario sur le comportement du duc d’Édimbourg à l’école menant finalement à la mort de sa sœur enceinte Cécile dans un accident d’avion en 1937. L’auteur royal Hugo Vickers a déclaré que c’était ” pas vrai »et que feu le prince Philip détestait le spectacle et en était« très, très bouleversé ».

Il a dit: “Il était très bouleversé à ce sujet, je le sais pour un fait.”

«Bien sûr, il parlerait de la façon dont son père était représenté. Philip ne l’a pas vu [the show] mais on lui en a parlé.

«Netflix sait que ce n’est pas vrai, car Philip s’est rendu aux funérailles avec son père.

«Il n’y a pas eu de coup de poing, il n’y a pas eu de demi-session annulée pour lui, sa sœur venait toujours de toute façon, ça n’avait rien à voir avec lui.

«C’était la chose la plus horrible qui soit arrivée dans sa vie.»

Les membres de la famille royale ont maintenant mis fin à leur période de deuil après la mort du prince Philip à l’âge de 99 ans le 9 avril.

Des millions de personnes ont regardé la famille se rassembler pour dire adieu au duc lors de ses funérailles au château de Windsor samedi dernier.

La reine a également célébré mercredi son premier anniversaire sans son mari de près de 74 ans.

Netflix n’a fait aucun commentaire officiel, mais une source de production senior a déclaré: «Nous ne commentons pas les histoires individuelles liées à The Crown, en particulier une histoire d’il y a plusieurs saisons».

SUIVEZ NOS MISES À JOUR EN DIRECT ICI: