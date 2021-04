Dernière famille royale: le prince William «ne pardonnera jamais» au prince Harry s’il ne se présente pas | Royal | Nouvelles

Le couple envisage de se réunir publiquement en juillet alors qu’ils se réuniront lors du dévoilement d’une statue pour leur défunte mère, la princesse Diana, au palais de Kensington, à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire. Ce sera la première visite de Harry au Royaume-Uni après son interview choquante avec Oprah, où il a parlé de son frère « pris au piège » dans la famille royale et a confirmé qu’ils étaient sur « des chemins différents ». Cependant, il a été rapporté qu’Harry se sentait peut-être réticent à assister à un événement aussi important alors que les tensions mijotaient avec son frère.

Une source a déclaré à US Weekly: «Si Harry agit le jour même ou pire encore, ne se présente pas, William ne lui pardonnera jamais, jamais.

Cela survient alors que William aurait coupé les liens avec son ami et correspondant royal d’ITV, Tom Bradby, pour avoir été du « côté de Harry » avec ses reportages sur les retombées royales.

On dit aussi que Harry est régulièrement en contact avec M. Bradby, mais William considère maintenant que leur relation est « bien terminée ».

Une source a déclaré au Daily Mail: « Le duc se sent déçu par Bradby et la façon dont il a agi au cours des derniers mois.

« William est une âme sensible et croit que c’est en temps de crise que vous découvrez qui sont vos vrais amis. Il serait juste de dire que Bradby n’en fait pas partie. »

M. Bradby a rejoint Meghan et Harry pour leur tournée en Afrique du Sud alors qu’il tournait un documentaire sur les coulisses.

Meghan a révélé que personne ne lui avait demandé si elle allait bien après avoir donné naissance à son fils Archie.

Harry a également confirmé qu’il y avait eu une rupture avec son frère aîné pendant le documentaire car il a admis qu’ils étaient sur « des chemins très différents ».

SUIVEZ NOS MISES À JOUR EN DIRECT ICI:

Mise à jour de 8 h 03: Meghan Markle s’apprête à « se battre contre » Piers Morgan dans un « match verbal malveillant »

Piers Morgan s’est récemment exprimé dans sa première grande interview télévisée depuis son départ de Good Morning Britain. S’adressant à Tucker Carlson de Fox News, l’ancien présentateur de GMB a défendu la position qu’il a prise sur Meghan Markle et la bombe du prince Harry s’est assise avec Oprah Winfrey.

Piers a déclaré à l’animateur de Fox News qu’il ne croyait pas à 17 des affirmations faites lors de l’interview du couple le mois dernier, ce qui a conduit Angela Levin, une initiée du palais, à insister sur le fait que Meghan « voudra riposter ».

Mme Levin a déclaré à Mike Graham de TalkRADIO: « Je pense que c’est un peu comme un match de boxe verbale.

«Chacun d’eux gagne une manche et l’autre gagne revient et est plus méchant ou plus difficile ou dit plus de choses.

«Ils ont une chose en commun et c’est qu’aucun d’eux n’aime perdre.

« Alors, ils continuent à faire des lots. »