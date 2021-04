Dernière famille royale: Meghan et Harry deviendront «hors de propos» alors que le prince George grandit | Royal | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Sussex ont radicalement démissionné de leurs fonctions de membres de la famille royale l’année dernière, car ils voulaient rechercher l’indépendance financière aux États-Unis. Depuis, ils ont expliqué pourquoi ils avaient décidé de quitter le cabinet lors d’une interview avec Oprah, dans laquelle Harry a déclaré qu’il se sentait « pris au piège » et Meghan a admis qu’elle se sentait suicidaire pendant la grossesse. Depuis que l’interview de la bombe a été diffusée le mois dernier, les médias du monde entier l’ont largement couverte et ils ont continué de faire la une des journaux au Royaume-Uni au cours de l’année dernière malgré leur nouvelle vie.

Mais le biographe royal Andrew Morton a averti que le couple pourrait bientôt être sous les feux de la rampe alors que les enfants de Cambridge, le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le prince Louis, 2 ans, grandiront.

Il a déclaré au podcast Royally Obsessed: « Pareil pour Meghan et Harry – Numéro deux.

« Meghan peut être aussi jolie que tout l’enfer mais c’est toujours elle qui devra faire la révérence à Kate Middleton.

«Et je suis sûr qu’ils n’ont pas vraiment apprécié cela, mais cela signifie qu’au fil des années, Meghan et Harry deviendront de plus en plus inutiles à mesure que George, Louis et Charlotte grandiront.

Les enfants de Cambridge ont poussé Harry plus loin sur le trône à leur naissance, ce qui signifie qu’ils auront plus de priorité dans le giron royal.

Au cours de l’interview, Meghan a également parlé de son propre enfant avec Harry, car elle affirmait qu’un royal sans nom avait exprimé des inquiétudes à Harry quant à la couleur de la peau d’Archie avant sa naissance.

Au cours de l’interview d’Oprah, Meghan a déclaré: « Au cours de ces mois où j’étais enceinte, à peu près à la même époque, nous (avons eu) la conversation selon laquelle il ne serait pas assuré, il ne recevra pas de titre. des inquiétudes et des conversations sur la couleur de sa peau à sa naissance. «

La reine a par la suite répondu par une déclaration disant que les questions soulevées seraient traitées en privé en tant que famille, mais que «certains souvenirs peuvent varier».

SUIVEZ NOS MISES À JOUR EN DIRECT ICI:

Mise à jour de 9h: l’affirmation de Meghan Markle « piégée » contestée alors qu’elle se promenait dans les supermarchés londoniens

Meghan Markle a parlé à Oprah de son sentiment de «piégeage» et d’isolement au sein de la monarchie lors de son interview sans précédent qui a été diffusée le mois dernier. La duchesse de Sussex a parlé de moments où elle «ne pouvait pas se sentir plus seule» en tant que royale en activité et a affirmé que le palais lui avait refusé le droit même d’aller déjeuner avec des amis. À un moment donné, Meghan a déclaré que l’isolement était devenu si grave qu’elle n’avait quitté la maison que «deux fois en quatre mois».

Cependant, Andrew Morton, auteur de la biographie à succès Diana: Her True Story a depuis remis en question la version des événements de Meghan lors d’une conversation avec des correspondants royaux sur Roberta Fiorito et Rachel Bowie pour le podcast Royally Obsessed.

M. Morton a déclaré au podcast: « Je pensais bien que mes amis ont vu Meghan marchant du supermarché Wholefood sur Kensington High Street avec des sacs de nourriture au palais de Kensington.

«Cela ne ressemblait pas trop à une prison.

« D’autres amis l’ont vue dehors avec des amis dans des restaurants et des téléphones et ont dit » vous ne devinerez jamais à côté de qui je suis assis «

«Il y a donc ce sentiment qu’elle me semble avoir mené une vie normale.

«Mais la façon dont elle l’a dit était presque si son passeport lui avait été enlevé, ses clés lui avaient été confisquées et pourtant elle a pu se rendre à New York en jet privé pour célébrer une baby shower.

«Et faire huit voyages à l’étranger sans travailler les menottes donc il semblait juste une incohérence mais aussi une similitude avec Diana.

« C’était donc une interview complexe et de nombreuses questions n’ont pas été résolues. »

Mise à jour de 8 h 46: le prince Harry se sent « libéré » aux États-Unis avec Meghan mais trouve la situation familiale « regrettable »

Le duc et la duchesse de Sussex ont déménagé aux États-Unis il y a un an avec leur bébé Archie. Selon l’initié, Harry n’avait «aucun regret» sur sa nouvelle vie en Californie avec Meghan Markle.

La source a déclaré à US Weekly: « Harry n’a aucun regret.

« Il se sent libéré et excité à l’idée de commencer ce nouveau chapitre. »

L’initié a ajouté que le duc pense que déménager en Amérique « est la meilleure décision qu’il ait jamais prise ».

Selon la source, Harry espère que sa relation avec sa famille au Royaume-Uni guérira à l’avenir.