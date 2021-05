Dernière famille royale: Meghan et Harry «divisés» par de nouvelles révélations | Royal | Nouvelles

L’ancien majordome de la défunte princesse Paul Burrell a émis un avertissement sur la façon dont le prochain programme Netflix, qui sera une suite de Diana: dans ses propres mots. M. Burrell a affirmé que le plus jeune fils de Diana, Harry, pourrait «être déchiré et mal à l’aise au sujet de ses récentes actions» s’il regardait l’émission, suite à sa décision de quitter la famille royale et de signer des accords lucratifs avec Netflix et Spotify aux États-Unis. Les mouvements ont mis Meghan carrément sous les projecteurs – créant des parallèles inconfortables avec sa propre mère.

L’ancien membre du personnel royal a ajouté que Meghan semblait considérer sa belle-mère décédée comme un «modèle» et pouvait «s’identifier» avec la défunte princesse.

M. Burrell a averti que cela pourrait “diviser” le couple, qui promet de partager “plus d’informations sur la vie de Diana et pour les comparer”.

Il a déclaré à Closer: «Il y aura sans aucun doute plus de secrets dévoilés et cela montrera plus d’un aperçu de qui elle était.

«À cette époque, elle était extrêmement paranoïaque – elle croyait être mise sur écoute par la presse et la suivait.

«Elle m’a fait soulever des planches de plancher et déconnecter le téléphone à certains moments.

“[Harry] a toujours détesté le fait que sa mère ait été exploitée – et maintenant la même chose se passe sur la même plate-forme sur laquelle lui et Meghan travaillent.

Le nouveau documentaire comprendrait des bandes vidéo de Diana réalisées par l’auteur royal Andrew Morton alors qu’il écrivait sa biographie de la princesse en 1992.

M. Burrell a ajouté que les cassettes vidéo sont «susceptibles d’être des conversations avec [Diana’s] le coach vocal Peter Settelen et les bandes audio qu’elle a envoyées à son biographe, Andrew Morton ».

Le duc et la duchesse de Sussex ont rapidement signé un accord de plusieurs millions de livres avec Netflix après s’être installés dans une nouvelle vie en Californie l’année dernière, où ils devraient produire des documentaires, des séries télévisées, des longs métrages, des émissions scénarisées et des programmes pour enfants.

Harry et Meghan ont également signé un accord avec Spotify pour créer un podcast et leur dernière aventure pour leur Fondation Archewell est un partenariat pluriannuel avec la société de biens de consommation Procter & Gamble.

Mise à jour de 7 h 52: Meghan et Harry ont donné un nom à leur fille avec un hommage touchant au prince Philip

Le prochain bébé royal attendu, prévu pour l’été, pourrait être nommé Philippa en l’honneur de son arrière-grand-père, décédé le 9 avril, à l’âge de 99 ans. Les bookmakers ont réduit les chances sur le nom à 3/1 en battant d’autres concurrents proches tels que Diana et Elizabeth.

Jessica O’Reilly de Ladbrokes a déclaré: «Les fans royaux espèrent de plus en plus que Harry et Meghan nommeront leur fille Philippa, et nous avons été obligés de réduire les chances en conséquence, car c’est le seul nom que les parieurs soutiennent en ce moment.