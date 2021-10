Dernière flambée des prix du jeton Acuity

Le prix en direct du jeton Acuity est aujourd’hui de 0,032999 USD.

Acuity Token a augmenté de 422,28% au cours des dernières 24 heures.

Le développement de l’Acuity DEX fait beaucoup de progrès.

Le prix actuel du jeton Acuity en direct est de 0,032999 USD, avec un volume de négociation sur 24 heures de 1 189,83 USD. Notre taux de conversion ACU en USD est mis à jour fréquemment. Il est actuellement classé #5425 sur CoinMarketCap, avec une capitalisation boursière en direct non disponible. De plus, l'alimentation circulante n'est pas disponible, et la collection complète n'est pas non plus accessible.

Acuity Token (ACU) est une plate-forme de publication décentralisée, accessible et irréversible qui promet d’offrir tous les avantages des plates-formes centralisées actuelles tout en étant décentralisée, open source et immuable. Il est entièrement ouvert au public. Elle ne peut être restreinte et nul ne peut être empêché de prendre part à la discussion. Peut programmer chaque aspect de celui-ci selon vos spécifications. Il s’agit d’un protocole pour les applications de contenu en réseau qui offrent à la personne plus de contrôle sur sa vie.

Cette fonctionnalité est actuellement en phase de test bêta. Soumettez vos estimations pour les six prochains mois pour voir ce que les autres participants en disent. Les informations présentées sont basées sur les soumissions des utilisateurs recueillies par CoinMarketCap. La date limite de soumission des estimations pour la fin de chaque mois est le 21 de chaque mois.

L’Acuity DEX fait des progrès significatifs dans son développement. Il est désormais possible de construire un verrou d’achat à utiliser en conjonction avec un ordre de vente. Le dernier rapport de développement sur Acuity Atomic Swap Exchange a été mis à disposition. Une enquête sur le code du travailleur hors chaîne @rustlang et du frontend @vuejs est menée.

Acuity Atomic Swap DEX est sur le point de devenir MVP. Nous avons effectué un travail important pour terminer le développement de notre marché Atomic Swap. Cette vidéo vous guidera à travers les étapes franchies jusqu’à présent et ce qui doit être fait avant que le commerce décentralisé puisse avoir lieu.