Dernière formation avec tous disponibles avant de voyager en Lituanie

09/05/2021 à 13:44 CEST

La Équipe d’Espagne U21 achevé ce dimanche matin le dernière séance d’entraînement à la Ciudad del Fútbol de Las Rozas avant de se rendre à Vilnius pour affronter Lituanie mardi (17h30 CET) dans le but de maintenir le leadership acquis après avoir battu la Russie (3-1) vendredi.

Après une séance de récupération hier samedi, Luis de la Fuente a pu compter sur tous les footballeurs à sa disposition, dont Bryan Gil, remplacé à la 80e minute pour cause de fatigue, et Fer Enfant, qui s’est fait appliquer de la glace sur la jambe droite après avoir quitté le terrain à m.61, après avoir marqué un doublé.

L’entraînement conçu par le staff technique, dirigé par l’entraîneur riojanais, a mis l’accent sur les actions tactiques offensives et défensives et s’est terminé par des tirs au but pour travailler l’arrivée.

L’équipe espagnole des moins de 21 ans se rendra à Vilna à 15h30 et demain lundi, elle s’entraînera sur le lieu de l’affrontement, le stade LFF.