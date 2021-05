Dernière journée de la deuxième division : match précédent SD Ponferradina

29/05/2021 à 21:02 CEST

Dimanche prochain à 21h00 se jouera le match de la dernière journée de la deuxième division, dans lequel ils joueront le Ponferradina et à Majorque dans le Stade El Toralin.

La SD Ponferradina a l’intention d’améliorer sa position dans le championnat après avoir perdu le dernier match contre le Sabadell par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté 15 des 41 matches disputés à ce jour, avec une séquence de 43 buts pour et 48 contre.

Du côté des visiteurs, le Majorque a gagné contre Real Saragosse à domicile 2-1 et l’avait déjà fait à l’extérieur contre le Ténérife 0-1, il entend donc maintenir sa séquence de victoires dans le stade de la SD Ponferradina. Sur les 41 matchs qu’il a disputés cette saison en deuxième division, le Majorque il en a remporté 24 avec un chiffre de 52 buts pour et 26 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le SD Ponferradina Il a réalisé un bilan de neuf victoires, cinq défaites et six nuls en 20 matchs joués à domicile, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. A la maison, le Majorque a un bilan de 10 victoires, quatre défaites et six nuls en 20 matchs joués, ils devront donc être sérieux dans le duel avec le SD Ponferradina pour remporter la victoire.

Les rivaux s’étaient déjà rencontrés auparavant dans le Stade El Toralin et le bilan est de deux victoires et deux défaites en faveur de la SD Ponferradina. La dernière fois qu’ils ont joué le Ponferradina et le Majorque dans cette compétition c’était en novembre 2020 et le match s’est conclu par un 3-0 en faveur de Majorque.

En analysant sa position dans le tableau de classement de la deuxième division, on constate que le Majorque ils devancent l’équipe locale avec une avance de 25 points. A ce moment, le SD Ponferradina il compte 56 points et est en huitième position. De leur côté, les visiteurs totalisent 81 points et occupent la deuxième position de la compétition.