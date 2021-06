Dernière journée de la Primera Iberdrola : avant-première du match du Sporting de Huelva Femenino

in

26/06/2021 à 12:13 CEST

le Sainte Thérèse voyage ce dimanche à Stade de la Orden se mesurer avec Huelva dans son trente-quatrième duel de la Primera Iberdrola, qui débutera à 11h30.

le Sportif par Huelva affronte avec des esprits renforcés le match de la trente-quatrième journée pour canaliser une séquence de victoires après avoir remporté la victoire loin de son terrain par 1-3 contre Eibar Femmes, avec des objectifs de Ramírez, Jenni morilla Oui Cristina Gey. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté 11 des 33 matchs disputés jusqu’à présent et ajoutent un chiffre de 47 buts contre 35 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Santa Teresa Badajoz a subi une défaite contre le Real Madrid Femmes lors du dernier match (1-5), il cherchera donc une victoire contre le Sportif par Huelva pour fixer le cap du tournoi. À ce jour, sur les 33 matches que l’équipe a disputés dans la Primera Iberdrola, elle en a remporté six avec un chiffre de 22 buts pour et 74 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Sportif par Huelva Ils ont réalisé un bilan de neuf victoires, six défaites et un nul en 16 matchs à domicile, ce qui montre qu’ils perdent des points à domicile, donnant aux visiteurs l’espoir d’obtenir des résultats positifs. Aux sorties, le Santa Teresa Badajoz a un bilan de quatre victoires, neuf défaites et trois nuls en 16 matchs joués, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Sportif par Huelva pour essayer de briser les statistiques.

Auparavant, il y a eu d’autres affrontements dans le fief de la Sportif par Huelva et les résultats sont quatre victoires en faveur de l’équipe locale. Dans le même temps, la séquence des locaux est remarquable, qui a remporté quatre matchs de suite à domicile contre Sainte Thérèse. Le dernier affrontement entre les Huelva et le Sainte Thérèse Ce tournoi s’est joué en février 2021 et s’est terminé sur un résultat de 0-1 en faveur des locaux.

En ce moment, entre le Sportif de Huelva et le Santa Teresa Badajoz il y a une différence de 17 points dans le classement. L’équipe de Jenny Benítez Il arrive au match en dixième position et avec 41 points avant le match. De son côté, l’équipe visiteuse est dix-septième avec 24 points.