Dernière journée de la Primera Iberdrola : match précédent du match Rayo Vallecano Femenino

in

26/06/2021 à 11h14 CEST

Ce dimanche à 11h00 au Fondation Cité Sportive Foudre visages seront vus pour la dernière fois à Primera Iberdrola le Foudre et le Logroño pendant le trente-quatrième jour, le dernier de la Primera Iberdrola.

le Rayo Vallecano Femmes visages voulant récupérer des points dans le match qui correspond à la trente-quatrième journée après avoir subi une défaite contre lui Grenade Ténérife dans le match précédent par un score de 2-0. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté huit des 33 matches disputés jusqu’à présent dans la Primera Iberdrola et cumulent un chiffre de 58 buts encaissés contre 37 en faveur.

Du côté des visiteurs, le Logroño Femelle ne pouvait pas faire face à la Atlético de Madrid Femmes lors de son dernier match (0-2), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et guider sa carrière dans la compétition. Avant ce match, le Logroño Femelle il avait remporté cinq des 33 matches disputés en Primera Iberdrola cette saison, avec un total de 32 buts pour et 60 contre.

Concernant les résultats à domicile, le Rayo Vallecano Femmes a un bilan de sept victoires, six défaites et trois nuls en 16 matchs disputés à domicile, ce qui indique que le Logroño Femelle vous aurez peut-être la chance d’obtenir un résultat positif lors de cette réunion. A la maison, le Logroño Femelle a gagné une fois, a perdu 13 fois et a fait match nul deux fois en 16 matchs disputés, il devra donc s’efforcer de marquer des points lors de sa visite au stade de la Rayo Vallecano Femmes pour essayer de briser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Fondation Cité Sportive Foudre, en fait, les chiffres montrent une victoire et un match nul en faveur de la Rayo Vallecano Femmes. À son tour, l’équipe à domicile accumule une séquence de deux matchs consécutifs sans perdre à domicile contre Logroño. Le dernier match que les deux équipes ont joué dans cette compétition a eu lieu en janvier 2021 et s’est terminé sur un score de 2-1 en faveur de la Logroño.

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Primera Iberdrola, on constate que le Rayo Vallecano Femmes ils devancent l’équipe visiteuse avec un avantage de 10 points. Les locaux, avant ce match, sont à la treizième place avec 33 points au classement. Quant au rival, le Logroño Femelle, est en dix-huitième position avec 23 points.