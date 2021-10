Dernière météo au Royaume-Uni: une tempête de 60 mph se dirige vers la Grande-Bretagne – les cartes deviennent VIOLET alors que des inondations sauvages se profilent | Météo | Nouvelles

Le Met Office a émis des avertissements météorologiques jaunes pour la pluie mercredi et jeudi, avec des parties de l’Écosse et du nord-ouest de l’Angleterre inondées d’averses pouvant atteindre 40 à 60 mm sur deux jours. Les cartes contiennent également des rafales de vent pouvant atteindre 60 mph.

Les cartes de WXCharts ont indiqué mercredi que la rafale de vent maximale sera de 60 mph à midi.

Les graphiques montrent des vitesses de vent allant jusqu’à 46 mph frappant le nord-ouest de l’Angleterre, ainsi que la côte ouest du Pays de Galles et le sud de l’Angleterre mercredi

Jeudi à midi, les fortes rafales se seront déplacées vers le sud jusqu’aux Cornouailles et au Pays de Galles, avec des rafales jusqu’à 38 h.

Les rafales se déplaceront ensuite vers l’est à travers les Midlands, Londres à Manchester voyant des buffets de 30 mph à 18 heures.

Jim NR Dale, de British Weather Services, a déclaré à Express.co.uk que la pluie serait isolée au nord-ouest du Royaume-Uni.

Il a déclaré que « des chutes de 40 à 60 mm » entre mercredi et jeudi pourraient provoquer « des inondations locales ».

Il a ensuite ajouté: «Les vents sont les plus élevés dans l’extrême nord et nord-ouest, avec des rafales de +60 mph, mais principalement dans les zones habituées à de tels vents.

« Tout cela est causé par le système de basse pression à proximité et le système frontal ondulant associé – entraînés par le courant-jet.

« Pas si inhabituel à cette période de l’année. »

Deux avertissements météorologiques jaunes pour la pluie ont été émis par le Met Office, Carlisle et Dumfries devant voir « des pluies persistantes et parfois fortes ».

L’avertissement de temps humide de Carlisle devrait commencer à 6 heures du matin mercredi et durer jusqu’à midi jeudi.

L’avertissement de Dumfries entre en vigueur mercredi à minuit et se termine à 21 heures.

Le Met Office a déclaré « qu’il y a une petite chance que les maisons et les entreprises soient inondées, causant des dommages à certains bâtiments » à Carlisle.

Dans ses prévisions à long terme pour la semaine à venir, le Met Office a déclaré: «Le temps restera instable dans tout le Royaume-Uni pour le reste du mois d’octobre, avec de fortes pluies susceptibles de se poursuivre dans l’ouest.

« Dans la seconde moitié de la période, la plus humide à l’ouest et au nord-ouest, mais toujours avec de brefs intermèdes secs. »

Paul Michaelwaite, prévisionniste de Netweather, a déclaré à propos de cette semaine: «Le nord et l’ouest verront davantage de temps plus humide et venteux, tandis que ceux plus au sud-est verront davantage de conditions sèches.

« La raison de la scission est que, pour le moment, les dépressions vont se rapprocher du nord du pays, permettant à ceux qui sont plus au sud et à l’est de profiter d’un peu plus d’abris et d’une plus grande proximité avec les hautes pressions sur le continent.

« Une configuration très similaire est susceptible de persister tout au long de la semaine à venir, mais avec une basse pression renforçant lentement son influence dans le sud.

« Ensuite, d’ici le week-end prochain et début novembre, il semble probable que ceux qui sont plus au sud participeront plus souvent à l’action humide et venteuse. »

Cela survient alors que les cartes indiquent des chances de neige pour Norwich début novembre.

La rafale la plus forte est attendue juste au nord de Leeds le mercredi 3 novembre, vers 18 heures – où jusqu’à 1,5 cm par heure pourrait tomber.

D’ici minuit le jeudi 4 novembre, la neige devrait atteindre Norwich, avec les averses de neige les plus abondantes dans la région de Bury St-Edmonds.