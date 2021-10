Dernière météo britannique au Royaume-Uni: une tempête de pluie infernale en Islande frappera la Grande-Bretagne avec des pluies torrentielles | Météo | Nouvelles

Le Met Office a émis un avertissement météo jaune pour les fortes pluies dans le nord-ouest de l’Angleterre et certaines parties de l’Écosse, ainsi que sur la côte du Pays de Galles, mercredi et jeudi. Les météorologues ont signalé que les systèmes de pression d’Islande apportaient des périodes de trempage sur les régions côtières du Royaume-Uni.

Jake Sojda, météorologue d’AccuWeather, a déclaré à Express.co.uk mercredi que le nord-ouest du Royaume-Uni subirait des pluies torrentielles.

Il a déclaré: « Une forte dépression au sud de l’Islande dirigera un étroit flux d’humidité vers le Royaume-Uni de mercredi à jeudi, entraînant de fortes précipitations sur certaines parties de la côte ouest de l’Écosse, du nord-ouest de l’Angleterre et du Pays de Galles.

« Mercredi et mercredi soir, cela se concentrera principalement sur le nord-ouest de l’Angleterre et le sud-ouest de l’Écosse, où des précipitations de 1 à 2 pouces (25 à 50 mm) sont probables et des précipitations isolées de 4 pouces (200 mm) sont possibles.

« C’est dans la zone de l’avertissement jaune de mercredi. »

M. Sojda a ensuite ajouté que le temps humide devrait s’étendre dans le sud du Royaume-Uni d’ici la fin de la semaine, même s’il s’agira d’averses plus légères.

Il a ajouté à Express.co.uk : « Jeudi soir, le courant d’humidité se déplacera vers le sud.

«Alors que les pluies continueront dans le nord-ouest de l’Angleterre, des poches de fortes pluies se produiront également dans le Pays de Galles et le sud-ouest de l’Angleterre.

«Les quantités de pluie peuvent à nouveau atteindre 25 à 50 mm (1 à 2 pouces) dans ces zones jeudi, mais ces quantités seront généralement moins répandues que mercredi.

« La pluie se propagera vers l’est jeudi soir et devrait arriver à Londres vendredi, mais elle sera plus légère et ne devrait pas actuellement constituer une menace d’inondations aussi loin à l’est. »

LIRE LA SUITE: Météo au Royaume-Uni: une tempête de 60 mph se dirige vers la Grande-Bretagne alors que les inondations se profilent

Craig Snell, du Met Office, a également déclaré à Express.co.uk : « Le temps deviendra très instable au cours de cette semaine, avec la majeure partie de la pluie initialement dans le nord-ouest du Royaume-Uni.

«Il y a plusieurs avertissements météorologiques jaunes pour la pluie mercredi, jeudi et vendredi dans le sud de l’Écosse et le nord-ouest de l’Angleterre où sur les montagnes de Cumbrie, nous pourrions voir dans la région de 140-180 mm mercredi, avec de nouvelles pluies attendues jeudi et vendredi.

« La pluie se propagera également dans certaines parties du Pays de Galles jeudi et vendredi avec un nouvel avertissement météorologique en vigueur ici jeudi et vendredi.

«La pluie sera accompagnée de vents forts avec des coups de vent possibles le long de certaines côtes nord-ouest.

« Les régions du sud et de l’est échapperont initialement à la plupart des pluies et la température sera en fait très douce pour la période de l’année, mais la pluie se déplacera vers le sud alors que nous nous dirigeons vers la fin de la semaine de travail. »

A NE PAS MANQUER

Jim NR Dale, de British Weather Services, a déclaré à Express.co.uk que des vents plus violents frapperont le Royaume-Uni d’ici mercredi.

Il a déclaré: «Les vents sont les plus élevés dans l’extrême nord et nord-ouest, avec des rafales de +60 mph, mais principalement dans les zones habituées à de tels vents.

« Tous causés par le système de basse pression à proximité et le système frontal ondulant associé – entraînés par le courant-jet. »

M. Sojda a également déclaré: «Les vents les plus forts se produiront le long de la côte ouest, du sud-ouest de l’Angleterre au sud-ouest de l’Écosse.

« Les rafales de vent de mercredi et jeudi le long de la côte ouest devraient varier de 75 à 95 km/h (45 à 60 mph).

« À l’intérieur des terres du Pays de Galles et d’une grande partie de l’Angleterre, les rafales de vent ne seront pas aussi fortes, mais devraient toujours se situer entre 55 et 75 km/h (35-45 mph).

« Bien que ces rafales puissent se produire à tout moment mercredi ou jeudi, la période la plus probable pour connaître les vents les plus forts, y compris à Londres, sera jeudi après-midi ou jeudi soir. »

Trois avertissements météorologiques jaunes pour la pluie ont été émis par le Met Office, avec Carlisle, Dumfries, Swansea et Bangor devant voir « des pluies persistantes et parfois fortes ».

L’avertissement de temps humide de Carlisle devrait commencer à 6 heures du matin mercredi et durer jusqu’à midi jeudi.

D’ici jeudi, la zone d’avertissement de Carlisle s’étendra à Huddersfield et Burnley et durera jusqu’à la fin de vendredi.

Le Met Office a déclaré « qu’il y a une petite chance que les maisons et les entreprises soient inondées, causant des dommages à certains bâtiments » à Carlisle.

L’avertissement de Dumfries entre en vigueur mercredi à minuit et se termine à 6 heures du matin jeudi.

La côte ouest du Pays de Galles, de Swansea à Bangor, a un avertissement jaune en vigueur de jeudi à minuit jusqu’à la fin de vendredi.

Le Met Office a déclaré que « l’inondation de quelques maisons et entreprises est probable » au Pays de Galles

Dans leurs prévisions à long terme pour la semaine à venir, le Met Office a déclaré: «Le temps restera instable dans tout le Royaume-Uni pour le reste du mois d’octobre, avec de fortes précipitations susceptibles de se poursuivre dans l’ouest.

« Dans la seconde moitié de la période, la plus humide à l’ouest et au nord-ouest, mais toujours avec de brefs intermèdes secs. »