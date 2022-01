Dernière météo hivernale : un blizzard anormal frappe la côte est des États-Unis alors qu’une tempête de neige submerge les villes | Météo | Des nouvelles

Le cyclone de la bombe à neige a ravagé plusieurs États américains ce week-end, des millions de personnes se réveillant dimanche matin avec un gel profond. Un cyclone à la bombe est défini par les météorologues comme un événement météorologique intense marqué par une chute rapide de la pression barométrique qui entraîne de fortes précipitations et des rafales de vent. Kathy Park de NBC a déclaré à l’émission Today que la tempête hivernale record s’étendait « du Kentucky au Maine ».

Elle a déclaré : « Une puissante tempête hivernale a frappé la côte est.

« Les conditions sont allées de mal en pis tôt vendredi matin dans le Massachusetts, avec une chute de plus d’un pouce toutes les heures.

« Les chasse-neige ont eu du mal à suivre, car la neige faisait glisser les voitures.

« Le système rapide a donné un coup de poing avec une neige record au Tennessee et plus de six pouces dans Central Park à New York. »

Jusqu’à présent, plus de 2 500 vols ont été annulés tandis que des centaines d’écoles et de bureaux ont fermé.

Cela en fait le 13e jour consécutif de plus de 1 000 vols intérieurs annulés.

Près de 100 millions de personnes ont été touchées par les conditions hivernales, selon ABC News.

Jeudi soir, 37 États avaient déclaré des alertes météorologiques hivernales pour le week-end.

Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, a déclaré l’état d’urgence avant l’arrivée de la tempête.

Dans le Kentucky, un énorme empilement de véhicules a fait que des dizaines de conducteurs ont à peine bougé pendant cinq heures.

Dans un moment viral filmé, la correspondante de la BBC Laura Trevelyan a été prise en embuscade par une soudaine congère lors d’un tournage à Washington DC plus tôt cette semaine.

La journaliste britannique était dans la ville pour faire un article à l’occasion du premier anniversaire de l’émeute du Capitole lorsque la soudaine tempête de neige a interrompu son article devant la caméra.

Le climat hivernal chaotique survient quelques jours seulement après que la neige ait entraîné des retards sur la route I-95 en Virginie, avec des conducteurs bloqués dans la circulation pendant près de 30 heures.

De l’autre côté du pays, l’État de Washington a connu près de 60 cm de neige, entraînant des inondations, des glissements de terrain et la menace d’avalanches.