Dernière minute sur les élections de Madrid et le départ des Églises du gouvernement pour les élections de Madrid

Le deuxième vice-président du gouvernement et leader de Podemos, Pablo Iglesias, a annoncé ce lundi que cédera la direction de Unis nous pouvons à la ministre du Travail, Yolanda Díaz, pour affronter Isabel Díaz Ayuso aux élections régionales du 4 mai en tant que candidate à la formation violette.

Dans une vidéo destinée au militantisme, Iglesias a indiqué que le moment est venu de prendre des décisions courageuses face au moment politique et estime que « les gens de Podemos » et de gauche veulent qu’elle soit la candidate du prochain général. élections. Plus précisément, les églises a fait part au président du gouvernement, Pedro Sánchez, de son intention de quitter ses fonctions Ministre des droits sociaux à la fin de la campagne, poste qui sera occupé par la secrétaire d’État Ione Belarra.

La nouvelle a fait sensation dans le paysage politique espagnol, déjà agité après la succession de motions de censure la semaine dernière. La présidente de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, n’a pas tardé à se prononcer sur la question, réitérant un message qu’elle avait déjà réitéré dans les réseaux, bien qu’avec des détails différents. Au lieu de mettre « Socialisme ou liberté », comme il l’a exprimé dans un tweet il y a cinq jours, il a réécrit un autre message dans lequel il affirme cette fois que l’élection des prochaines élections se situe entre « Communisme ou liberté »