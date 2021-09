Dernière mise à jour des résultats du KCET 2021 : consultez les résultats du Karnataka CET 2021 sur kea.kar.nic.in ou cetonline.karnataka.gov.in

in

Résultats du KCET 2021 aujourd’hui

Dernière mise à jour des résultats du Karnataka CET 2021 : L’autorité d’examen du Karnataka déclarera aujourd’hui les résultats du test d’entrée commun du Karnataka, KCET 2021. Les résultats seront disponibles sur le site officiel de KEA, à savoir cetonline.karnataka.gov.in ou kea.kaar.nic.in

Selon la notification officielle, une conférence de presse sera organisée par le ministre de l’Enseignement supérieur Ashwath Narayan à 16h00 et après quoi les résultats seront publiés sur le site officiel après la conférence. Les candidats peuvent vérifier les étapes sur la façon de vérifier les résultats à partir du lien ci-dessous.

Plus de 2 lakh candidats se sont inscrits à l’examen cette année qui est organisé pour l’admission à divers cours professionnels de premier cycle dans les différents collèges gouvernementaux de l’État, de l’ingénierie à la pharmacie. Les étudiants peuvent également se présenter aux examens de physique, mathématiques, chimie et biologie menés dans le cadre du test d’entrée commun de premier cycle, 2021 ou UGCET. Les examens se sont déroulés du 28 au 30 août.

Les corrigés provisoires de l’examen sont disponibles sur le site officiel et les objections demandées, le cas échéant. KEA a décidé de donner des rangs uniquement sur la base des notes obtenues par les étudiants à l’examen KCET, car les épreuves de Karnataka PUC IIe année ont été annulées en raison de la pandémie.

