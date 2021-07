Dernière mise à jour du CBSE 10th Result 2021: Voici tout pour vérifier les scores et le modèle d’évaluation

in

Les résultats de la classe 10 CBSE sont probables d’ici cette semaine

CBSE Board 10th Class Result 2021 Date et heure de sortie : Le conseil central de l’examen secondaire suivant les traces des conseils d’État publiera bientôt les résultats de la classe 10 et de la classe 12. Le résultat sera publié sur le portail officiel des résultats et sur divers portails numériques. Cette année, les examens du Conseil ont été abandonnés en raison d’une augmentation des cas de Covid-19 lors de la deuxième vague de Covid-19.

Étant donné que la date limite de déclaration des résultats, fixée conformément à une ordonnance de la Cour suprême, est le 31 juillet, il est fortement attendu que le conseil publie le résultat de la classe 10 cette semaine. Le résultat à chaque fois que les versions peuvent être vérifiées sur le site officiel de CBSE Results sur cbseresults.nic.in.

Gardant à l’esprit la sécurité de l’élève, CBSE a proposé un système de notation alternatif, mais aucune instruction sur la nouvelle politique de notation sans examens finaux n’est parvenue aux écoles évaluatrices. CBSE a également décidé de prendre la référence de la performance précédente de l’examen du Conseil (le Conseil d’État ou tout autre Conseil) pour calculer le résultat. Bientôt la politique est préparée, ces écoles seront chargées d’agir conformément à la politique. Jusque-là, ils devraient attendre », a précédemment informé le CBSE de ces écoles.

Le 1er mai, le CBSE a déclaré que les résultats seraient calculés en fonction de leurs performances aux tests unitaires, aux examens semestriels et aux examens pré-embarquement menés par les écoles. Le conseil d’administration a déclaré que cette année, aucun certificat de mérite ne serait délivré et qu’il ne publierait pas la liste des 0,1% des meilleurs candidats au mérite.

De plus, si les candidats ne sont pas satisfaits de leurs résultats, le CBSE offrira la possibilité de s’inscrire en ligne pour passer physiquement les examens. Les examens auront lieu uniquement dans les matières principales au fur et à mesure que les conditions seront propices à la tenue des examens. Cependant, les notes obtenues par un candidat à l’examen seront considérées comme la note finale pour ceux qui choisissent de passer cet examen et l’évaluation précédente ne sera plus valable, le jury l’a autorisé.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.