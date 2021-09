Dernière mise à jour du coronavirus : Symptômes de la variante Mu | Royaume-Uni | Nouvelles

in

La campagne de vaccination au Royaume-Uni est rapidement devenue l’outil le plus crucial dans la gestion de la pandémie. Cependant, le taux de mutation du virus a suscité des inquiétudes concernant les défenses immunitaires actuelles. De nouveaux rapports montrent que la nouvelle variante Mu – connue scientifiquement sous le nom de B.1.621 – prend pied en Europe. Public Health England (PHE) a maintenant confirmé combien de cas de la variante ont été signalés au Royaume-Uni.

Un total de 33 cas ont été signalés chez des personnes de plus de 50 ans, avec moins de cinq cas ayant entraîné des visites aux services d’urgence. protection.

Le récent bulletin de l’OMS a déclaré: «Depuis sa première identification en Colombie en janvier 2021, il y a eu quelques rapports sporadiques de cas de la variante Mu et des épidémies plus importantes ont été signalées dans d’autres pays d’Amérique du Sud et d’Europe.

« Bien que la prévalence mondiale de la variante Mu parmi les cas séquencés ait diminué et soit actuellement inférieure à 0,1 pour cent, la prévalence en Colombie (39 pour cent) et en Équateur (13 pour cent) a constamment augmenté.

“L’épidémiologie de la variante Mu en Amérique du Sud, en particulier avec la co-circulation de la variante Delta, sera surveillée pour les changements.”

Les Centers for Disease Control and Prevention n’ont pas encore fait de classifications similaires sur la variante aux États-Unis, malgré la propagation de la souche dans 49 États.

Une étude publiée dans le journal of Medical Virology indique que certaines des mutations de Mu se trouvent dans d’autres variantes préoccupantes, tandis que d’autres sont nouvelles.

La variante Mu porte également une mutation trouvée dans la variante dominante Delta, selon le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

Une nouvelle toux continue: Cela signifie tousser beaucoup pendant plus d’une heure, ou trois épisodes de toux ou plus en 24 heures.

Une perte ou un changement de votre sens du goût ou de l’odorat: Cela signifie que vous avez remarqué que vous ne pouvez rien sentir ou goûter, ou que les choses ont une odeur ou un goût différent.

Il existe actuellement quatre variantes de coronavirus préoccupantes en circulation, selon l’OMS, la souche Mu marquant la cinquième.

La variante Alpha a été observée dans 193 pays, Beta dans 141, Gamma dans 91 et Delta dans 170 pays.