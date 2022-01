Dernière mise à jour du crash de la crypto-monnaie/Bitcoin : 7 janvier

Crypto / Bitcoin Crash 2022 Dernière mise à jour (7 janvier): Voici comment les prix BTC, ETH, SOL, ADA, DOGE, SHIB, HEX, AVAX, BNB ont baissé de 7 jours.

Crash Crypto/Bitcoin 2022 : Les prix de tous les meilleurs jetons de crypto-monnaie continuent d’être dans le rouge depuis le début de la nouvelle année. La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière – Bitcoin – est tombée à 41 270 $ au cours des dernières 24 heures avant de revenir à 42 303 $ au moment de la rédaction de ce rapport, selon les données de CoinMarketCap.

Depuis le 1er janvier 2022, le prix du Bitcoin est passé de près de 47 000 $ à 42 303 $, freinant l’humeur des investisseurs particuliers. Au cours des sept derniers jours, le prix du Bitcoin a chuté de 12,35%. Le premier jeton de cryptographie a chuté d’environ 40 % par rapport au sommet de 69 000 $ qu’il avait atteint le 10 novembre 2021.

Les prix des autres principaux jetons cryptographiques ont également baissé au cours des sept derniers jours.

Le prix du deuxième token le plus populaire – Ethereum (ETH) – a baissé de 14,5% au cours des 7 derniers jours. Le prix de l’ETH au moment de la rédaction de ce rapport était de 3 236 $, en baisse de 3,78 % au cours des seules 24 dernières heures.

Binance Coin (BNB), qui est classé quatrième par capitalisation boursière, a chuté de 13,22% en sept jours. Une baisse de 20,48 % a été observée dans le prix de Solana (SOL), le cinquième plus grand jeton de cryptographie par capitalisation boursière.

Parmi les 15 meilleures pièces, le prix de Terra (LUNA) a chuté de 19,86% ; Polkadot (DOT) de 8,10 % et HEX de 24,70 %. Le prix de la pièce Avalance (AVAX) a chuté de 15,31% au cours des sept derniers jours.

Les prix des pièces meme les plus populaires de l’année dernière – Dogecoin (DOGE) et Shiba Inu (SHIB) – ont également chuté de 10,15% et 13,93 % au cours des sept derniers jours. Ces deux pièces occupent respectivement la 13e et la 14e position en termes de capitalisation boursière.

La baisse continue des prix des jetons cryptographiques populaires a inquiété les investisseurs de détail. Cependant, ce n’est pas la première fois qu’un tel effondrement des prix sur le marché des crypto-monnaies est observé. Les experts ont donné certaines de ces raisons pour expliquer la baisse actuelle des prix des jetons cryptographiques populaires.

(Les marchés des crypto-monnaies sont très volatils. Il existe également des actifs non réglementés pour l’investissement en Inde. Investir dans la crypto pourrait entraîner des pertes. Par conséquent, les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable et consulter leurs conseillers financiers avant d’investir dans la crypto).

