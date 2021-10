Dernière pêche: Macron n’a que 48 HEURES pour abandonner les menaces de pêche – Frost prêt à l’action | Politique | Nouvelles

Les menaces proférées par le gouvernement d’Emmanuel Macron ont mis le temps d’un effondrement tout-puissant. La semaine dernière, Paris a accusé le Royaume-Uni de refuser délibérément de délivrer des licences de pêche post-Brexit et a donné aux autorités jusqu’au 2 novembre pour se plier à ses exigences.

Le gouvernement français s’est engagé à mettre en œuvre une série de mesures d’escalade en représailles s’ils n’obtiennent pas ce qu’ils veulent.

Paris a averti qu’il interdirait aux bateaux de pêche britanniques de certains ports et renforcerait les contrôles douaniers sur les camions entrant dans le pays avec des marchandises britanniques, à moins que davantage de licences pour les petits bateaux de pêche dans les eaux britanniques ne soient accordées.

Les mesures risqueraient de provoquer des problèmes d’approvisionnement pour le Royaume-Uni dans les semaines précédant Noël.

Il y a également eu des menaces de couper l’électricité du Royaume-Uni si le Royaume-Uni refusait toujours de bouger.

Avec seulement deux jours avant l’échéance de la France, M. Macron et le Premier ministre Boris Johnson restent dans l’impasse sur la question.

La paire devrait se rencontrer aujourd’hui pour ce qui pourrait être la dernière chance d’arrêter une guerre commerciale.

Les ministres britanniques ont averti qu’ils intensifieraient leurs patrouilles dans les eaux britanniques et chasseraient les bateaux européens pêchant illégalement si la France mettait à exécution ses menaces.

M. Johnson a également évoqué le comportement de M. Macron avec Ursula von der Leyen, l’exhortant à maîtriser le président français.

À l’issue d’une rencontre avec le président de la Commission européenne, une porte-parole de Downing Street a déclaré : « Le Premier ministre a fait part de ses inquiétudes concernant la rhétorique du gouvernement français ces derniers jours sur la question des permis de pêche.

« Le Premier ministre a souligné que les menaces françaises sont totalement injustifiées et ne semblent pas compatibles avec l’accord de commerce et de coopération Royaume-Uni-UE ou avec le droit international plus large. »

L’UE est censée examiner les mesures proposées par la France pour voir si elle convient que les représailles briseraient les termes de l’accord.

Les ministres à Londres ont rejeté les accusations portées à Paris selon lesquelles le Royaume-Uni ne respecte pas ses engagements de finition.

L’accord commercial de l’UE signé en décembre dernier stipule que tout navire européen ayant des liens historiques avec la pêche dans les eaux britanniques doit se voir délivrer des licences de pêche.

La Grande-Bretagne indique que 171 navires ont été autorisés à pêcher dans la zone britannique de 6 à 12 milles marins, dont 103 sont français, dont 18 de moins de 12 mètres.

Les responsables disent qu’ils n’ont rejeté que les demandes des bateaux qui n’ont pas fourni les preuves nécessaires pour prouver qu’ils ont historiquement utilisé les eaux.

Plus tôt cette semaine, le ministre de l’Europe de M. Macron, Clément Beaune, a admis que le pays faisait des menaces car il pensait que c’était la meilleure chance d’amener le Royaume-Uni à délivrer plus de permis de pêche.

« Nous devons parler le langage de la force car cela semble être la seule chose que ce gouvernement britannique comprend », a-t-il déclaré.

M. Beaune a ajouté que le nombre actuel de licences délivrées par le Royaume-Uni n’était « pas suffisant ni acceptable ».