Dernière prédiction Bitcoin: BTC atteindra 475 000 $, selon Dan Held de Kraken

in

Il y a toutes sortes de prédictions crypto optimistes ces jours-ci, malgré la volatilité massive que nous pouvons voir sur les marchés.

Beaucoup d’entre eux abordent la pièce maîtresse, et la dernière concernant Bitcoin vient de Dan Held de Kraken.

Il vient de dire que BTC est sur le point de dépasser la capitalisation boursière de l’or.

Bitcoin dépassera la capitalisation boursière de l’or. Lorsque cela se produira, 1 Bitcoin vaudra 475 000 $. Planifiez en conséquence. – Dan Held (@danheld) 2 septembre 2021

Cela signifie, comme vous pouvez le voir ci-dessus, que BTC atteindra un prix de 475 000 $.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie dans le rouge et la pièce de monnaie est au prix de 49 334,20 $.

Held a également souligné un de ses articles dans lequel il aborde la question Bitcoin contre or.

Quand quelqu’un a posté ce message : « Principe simple. Dérivation. Le réseau électrique tombe en panne, tout l’argent crypto est coupé. La diversification est la première règle dans les investissements », a répondu Held : « Non.

Et si cela se produit, nous sautons l’étalon-or et passons à l’étalon principal (puces).

Il était également d’accord avec un autre commentateur qui a déclaré : « Ne pensez-vous pas que le mcap total de l’or baissera s’il y a ce transfert vers Btc en tant que principale réserve de valeur mondiale ? Si tel est le cas, le « flipping » sera probablement inférieur, peut-être 375 000 $ Btc. #Crypto #BTC. »

Nous vous suggérons de consulter le fil de discussion complet publié par Held, car il regorge d’informations et de prédictions précieuses.

Bitcoin est la meilleure protection contre le chaos mondial

Il n’y a pas si longtemps, Held a fait la une des journaux lorsqu’il a dit quelque chose d’important à propos de la pièce du roi.

Le bitcoin gagne en popularité et l’adoption massive de la pièce royale se déroule également très bien. Cela a été l’un des objectifs les plus importants de l’espace crypto, et d’autres mesures sont actuellement prises dans cette direction.

Dan Held de Kraken a déclaré que Bitcoin est la meilleure protection contre le chaos mondial.

Bitcoin est la meilleure couverture contre tout le chaos qui se passe dans le monde aujourd’hui – Dan Held (@danheld) 21 août 2021

Restez à l’écoute pour plus de nouvelles.