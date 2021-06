Dernière révélation de Nintendo et battage médiatique et mystères de l’E3 2021 ⋆ .

Pour la deuxième année consécutive, la pandémie a contrecarré les plans de l’Electronic Entertainment Expo, le salon du jeu vidéo familièrement connu sous le nom d’E3, pour organiser son événement annuel au Los Angeles Convention Center. Le gala en ligne de quatre jours de cette année était faible sur le jeu vidéo razzmatazz. Au moins, c’était jusqu’à ce que Nintendo apporte le charme avec son jeu de société “WarioWare” et un aperçu de sa suite au chef-d’œuvre de “The Legend of Zelda”, “Breath of the Wild”.

Le suivi de l’entrée de la franchise “Zelda” en 2017 arrivera dans le courant de 2022. Un bref clip montrait un feu mijotant autour d’un château flottant s’élevant dans le ciel. Nous n’avons pas appris grand-chose, juste ce héros, Link, aura de nouvelles capacités (le pouvoir de se frayer un chemin à travers des objets solides), et le jeu se déroulera en grande partie dans un royaume dans les airs.

La vitrine de Nintendo a couronné six jours d’événements de jeux vidéo en ligne, dont beaucoup sont consacrés à une conférence dont l’importance avait été remise en question avant même la pandémie. Sony et d’autres grands acteurs se sont retirés ces dernières années. D’autres, comme Electronic Arts, organisent désormais leurs propres expositions de jeux vidéo.

Et l’E3 n’a pas exactement exercé sa domination. L’événement a été éclipsé par une extravagance similaire surnommée le Summer Game Fest, une émanation des Game Awards de décembre.

Les jeux de société de « WarioWare : Get It Together ! sont parfaits pour notre ère de pandémie tardive.

(Nintendo)

Sony était à nouveau MIA de l’E3, à la place, il a passé la semaine à promouvoir son nouveau jeu dans la franchise “Ratchet & Clank”. D’autres grands studios, tels que Warner Bros. Interactive, ont gardé secrets leurs jeux les plus en vogue. Bien que Square Enix ait levé le voile sur son jeu “Guardians of the Galaxy” et qu’Ubisoft ait fait un vaillant effort pour relancer la franchise “Avatar”, l’E3 n’avait pas le contenu pour justifier quatre jours de programmation en ligne.

Heureusement, Nintendo nous a donné l’ennemi juré de Mario préféré de tous : Wario.

Nintendo préférerait clairement attirer l’attention sur sa dernière entrée dans la marque « Metroid », mais la collection de mini-jeux loufoques « WarioWare : Get It Together ! me semble être le titre parfait pour la fin de la pandémie à sortir.

C’est-à-dire qu’il s’agit d’un jeu de société plein de défis ridicules et brefs à deux joueurs – des clips semblent montrer aux joueurs se brosser les dents, couper les poils des aisselles – qui sont parfaits pour le passage du contrôleur et tout aussi agréables à regarder. Le jeu n’est pas prévu avant le 10 septembre, mais j’attends déjà avec impatience ma fête à la maison « WarioWare » réservée aux vaccinés.

Voir Wario se frayer un chemin à travers des défis étranges a été le point culminant de ma semaine de visionnage d’événements en ligne. Voici ce qui se démarque de l’E3 et du Summer Game Fest.

window.fbAsyncInit = function() { FB.init({

appId : '134435029966155',

xfbml : true, version : 'v2.9' }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));