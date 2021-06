Dernière séance d’entraînement de l’Espagne à Las Rozas avant de s’envoler pour le Danemark

in

26/06/2021

Le à 21:13 CEST

Avec son esprit tourné vers les huitièmes de finale contre la Croatie, la séléction espagnole il a fait de l’exercice pour la dernière fois dans la Ciudad del Fútbol de Las Rozas avant de se diriger vers Copenhague demain matin, ville qui accueillera la réunion. Luis Enrique a pu travailler avec toutes les personnes disponibles, y compris celles qui ont été “touchées” lors du match contre la Slovaquie (Azpilicueta et Eric Garcia).

Vers 13h30 l’arrivée de l’expédition espagnole est attendue dans la cité nordique. Transfert direct à l’hôtel, nourriture frugale et presque pas de temps de repos, à 17h45 la conférence de presse officielle aura lieu avant la réunion. En plus de l’entraîneur, Koke Resurrection assistera aux médias au Parken Stadium de Copenhague. Puis, à 18h30, l’Espagne effectuera le dernier entraînement sur la scène du match pour finir de peaufiner les détails. N’oubliez pas que la Croatie est l’actuel vice-champion mondial.

LA PELOUSE, EN MEILLEUR ETAT QUE LA CARTUJA

On s’attend à ce que l’état de la pelouse du stade danois soit considérablement meilleur que celui offert par La Cartuja de Séville lors de la première phase. Le “tapis” du colisée sévillan laisse beaucoup à désirer et ce facteur est perçu par la partie espagnole comme un aspect favorable à prendre en compte. Les 3 500 billets destinés aux fans des Balkans ont été vendus hier, tandis qu’une plus petite présence de fans espagnols est attendue.