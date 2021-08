Dernière tempête au Royaume-Uni : la Grande-Bretagne se prépare au dérapage des jours fériés alors que le système islandais frappe – carte | Météo | Nouvelles

Météo au Royaume-Uni : le Met Office prévoit des orages et de la pluie

Les Britanniques ont profité d’une brève période de temps ensoleillé et chaud au cours de la semaine dernière après des semaines de pluie et d’inondations début août. L’Écosse pourrait également voir des sommets glorieux de 26C dans les régions du sud aujourd’hui, Leeds et Londres bénéficiant également de 23C. Mais il y aura bientôt un changement dans l’air d’ici ce week-end alors que des vents plus froids frappent de nombreuses régions.

Les dernières cartes de rafales de vent de WXCHARTS montrent des nuances d’air vert et jaune se dirigeant vers le Royaume-Uni dans une direction nord-est, suggérant que des tempêtes pourraient être en route.

Nick Finnis de Netweather a mis en garde contre les vents et les averses qui frappent de nombreuses régions du Royaume-Uni au cours du week-end férié.

Il a déclaré: “La haute pression toujours sous contrôle le week-end férié, centrée près du nord-ouest de la Grande-Bretagne – cela apportera un vent du nord-est sur le sud, le centre et l’est de l’Angleterre qui se nourrira parfois d’un ciel nuageux ici, avec quelques averses à travers sud-est de l’Angleterre possible samedi.

“Le ciel nuageux s’est également répandu à travers l’Écosse et le nord-est de l’Angleterre à certains moments, en particulier le dimanche.”

Dernière tempête au Royaume-Uni: la Grande-Bretagne se prépare à un lavage de jour férié (Image: WXCHARTS/GETTY)

Les prévisions à long terme de la BBC ont ajouté que la basse pression près de l’Islande devrait se propager vers le Royaume-Uni ce week-end, entraînant des conditions “plus humides et plus fraîches”.

Les prévisions entre le lundi 30 août et le dimanche 5 septembre ajoutent que le mois prochain pourrait également commencer sur une note humide après la brève vague de chaleur d’août.

Il a déclaré: “L’été se terminera à peu près comme il l’a été le mois dernier, avec de faibles systèmes de pression apportant une chance de pluie pour certains avec des températures proches ou juste un peu au-dessus de la moyenne.

“Alors que nous nous dirigeons vers l’automne, la haute pression qui était avec nous fin août devrait se déplacer vers l’Europe de l’Est et s’affaiblir.

Dernière tempête au Royaume-Uni : un système islandais pourrait faire des ravages en septembre (Image : WXCHARTS)

“Dans le même temps, il y a de bons signaux pour la formation de hautes pressions dans les régions polaires.

“Ces caractéristiques permettront à la basse pression près de l’Islande de se rapprocher du Royaume-Uni depuis le nord-ouest, apportant un temps plus instable et des jours plus humides et plus frais.”

Les prévisions à long terme de Netweather entre le lundi 30 août et le dimanche 5 septembre, ont ajouté que les systèmes météorologiques de l’Atlantique pourraient également envoyer des conditions orageuses vers le Royaume-Uni le mois prochain.

Les prévisions ont déclaré: “Plus tard dans la semaine, nous pourrions commencer à voir des systèmes frontaux arriver au large de l’Atlantique Nord, affectant principalement le nord-ouest de la Grande-Bretagne, mais une grande partie de l’Angleterre et du Pays de Galles et du sud et de l’est de l’Écosse verront peu ou pas de pluie de ces.

Dernière tempête au Royaume-Uni: les cartes des rafales de vent montrent des nuances d’air vert et jaune se dirigeant vers le Royaume-Uni (Image: WXCHARTS)

“Les températures moyennes devraient être inférieures de 1 à 2 °C à la normale à long terme de 1981 à 2010 dans la plupart des régions orientales de la Grande-Bretagne, en particulier dans les régions intérieures de l’est de l’Angleterre, mais proches ou légèrement supérieures à la normale dans les régions occidentales.

“Les précipitations totales devraient être inférieures à la normale en raison de la prédominance des hautes pressions.

“Les totaux d’ensoleillement seront supérieurs à la normale dans la plupart des régions centrales et occidentales du Royaume-Uni, mais près de la normale dans l’est, et un ensoleillement inférieur à la moyenne est très probable près des côtes de la mer du Nord.”

Le Met Office a également prédit des conditions instables à mesure que septembre progresse, une période plus sèche étant interrompue par “des périodes de pluie plus longues”.

Dernière tempête au Royaume-Uni: des vents et des averses pourraient frapper de nombreuses régions du Royaume-Uni ce week-end (Image: WXCHARTS)

Les prévisions entre le mercredi 8 septembre et le mercredi 22 septembre indiquaient : « La confiance diminue au cours de cette période.

“Cependant, il y a un signal que l’anticyclone et les conditions stables associées deviennent progressivement moins dominantes, avec une tendance à des conditions météorologiques plus instables attendues dans la deuxième semaine de septembre.

“Cela peut apporter des conditions changeantes avec des périodes d’averses et des périodes de pluie plus longues, entrecoupées de périodes plus sèches parfois, en particulier vers la fin de cette période.

“La confiance est élevée que les températures sont susceptibles d’être proches ou supérieures à la moyenne pour la période de l’année.”