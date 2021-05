Dernière variante indienne: la mutation deviendra la souche britannique dominante en quelques jours – Experts | UK | Nouvelles

Le nombre de cas de B.1.617.2 continue d’augmenter à travers l’Angleterre, alors que le gouvernement s’efforce de contenir l’épidémie. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré lundi aux députés que 86 des 343 autorités locales avaient maintenant confirmé au moins cinq incidents de la variante indienne. Il a ajouté qu’un total de 2323 personnes avaient été infectées par la souche, ce qui équivaut à une augmentation de 77% des cas confirmés de B.1.617.2 au cours des cinq derniers jours.

Cette augmentation significative a conduit certains experts à prédire que la variante indienne est sur le point de devenir la souche Covid dominante au Royaume-Uni.

Paul Hunter, professeur de médecine à l’Université d’East Anglia, a déclaré au Guardian: «Il n’y a aucune preuve que la récente augmentation rapide des cas de la variante B.1.617.2 montre des signes de ralentissement.

«Cette variante dépassera [the Kent variant] et devenir la variante dominante au Royaume-Uni dans les prochains jours, si ce n’est déjà fait. “

M. Hancock a confirmé que la variante indienne était déjà la souche dominante à Bolton, Blackburn et Darwen.

Le secrétaire à la Santé a déclaré que Bedford devenait également rapidement un nouvel épicentre pour la propagation de la variante indienne.

Les experts ne savent toujours pas dans quelle mesure B.1.617.2 est plus transmissible que les souches précédentes du virus Covid.

Le médecin en chef du Royaume-Uni, le professeur Chris Whitty, a déclaré aux journalistes: “C’est une question vraiment critique à laquelle nous n’avons pas encore de réponse.”

Cependant, le Groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage) estime qu’il pourrait se propager 50% plus rapidement.

L’étape 4 envisage l’assouplissement de presque toutes les règles de distanciation sociale, ainsi que l’ouverture de boîtes de nuit.

Un porte-parole de Downing Street a mis en garde: «La variante identifiée pour la première fois en Inde pourrait perturber gravement ces progrès et pourrait rendre plus difficile le passage à l’étape 4.

«Notre décision sera basée sur les données les plus récentes, et nous voulons laisser autant de temps que possible pour évaluer cela, donc nous établirons des plans dès que les données le permettront.»