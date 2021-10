Dernières annonces surprenantes sur Wilder et Gervonta

Deontay Wilder veut aller avec Andy Ruiz et Dubois, avant le quatrième avec Fury. Selon Ellerbe, Floyd a décidé de combattre Davis contre. Romero parce qu’ils ont du mauvais sang. La bonne nouvelle, Ryan-Jo Jo et Lomachenko-Commey se battent à peu près au même moment.

Ils ont surpris les déclarations du coach de Deontay Wilder. Il ne prend pas sa retraite, il veut affronter deux grands combats, l’un pourrait être Andy Ruiz, puis il va pour le quatrième avec Fury et il pourrait même aller pour le cinquième. Sachez ce que nous pensons de cela et des autres absurdités dont Malik a parlé.

Leonard Ellerbe a été interrogé sur le fait qu’ils avaient mis Rolly Romero à Gervonta à cause du fait qu' »il serait un rival faible ». Sa réponse a surpris tout le monde et il a laissé du tissu à couper.

La bonne nouvelle, Davis vs. Romero se déroule au milieu des retours de Ryan García et Vasiliy Lomachenko, en plus du combat possible du feuilleton, Teofimo López vs. George Kambosos.