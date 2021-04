Dernières applications iOS frauduleuses: un VPN qui facture 9,99 $ / semaine

Le fondateur de FlickType et Fleksy, Kosta Eleftheriou, a été assez occupé ces derniers mois à exposer des applications iOS frauduleuses, certaines d’entre elles rapportant des millions de dollars de revenus. La dernière en date est une application VPN qui se présente comme «recommandée par Apple» et dont on estime qu’elle rapporte un million de dollars par mois.

Eleftheriou met en évidence six aspects révélateurs de l’application, qui a non seulement réussi le processus de vérification d’Apple, mais a également bénéficié d’une visibilité significative dans l’App Store grâce au nombre de (faux) avis …

Contexte

En février, nous avons remarqué qu’Eleftheriou faisait référence à de fausses versions de sa propre application de clavier Apple Watch, FlickType.

Eleftheriou a commencé à mettre en évidence des applications qui étaient essentiellement des arnaques non fonctionnelles de FlickType. L’un des plus flagrants était KeyWatch […] Lorsque les utilisateurs ont téléchargé l’application, le premier écran était une interface vierge avec un bouton «Déverrouiller maintenant». Appuyez sur le bouton «Déverrouiller maintenant» et l’écran d’achat d’Apple vous demandera de confirmer un abonnement de 8 $ / semaine pour une application non fonctionnelle.

Il a suivi cela en exprimant son inquiétude sur ce qui équivaut à une industrie entière dans de fausses critiques, en donnant l’exemple de Roki entre autres.

Cette application a déjà volé plus de 2 millions de dollars à des personnes depuis 2019 et est en passe d’en voler plus du double cette année seulement. Et ce n’est qu’une des nombreuses escroqueries que ce même «développeur» opère actuellement. Tout cela parce qu’ils peuvent continuer à acheter leurs notes.

Les applications iOS frauduleuses continuent de bénéficier de faux avis

Alors qu’Apple a supprimé les applications iOS d’escroquerie précédemment identifiées, Eleftheriou demande comment ils sont capables de passer en revue les applications en premier lieu – et encore moins de rester dans l’App Store jusqu’à ce qu’ils soient signalés – alors qu’il y a tant de signaux d’alarme.

Il donne l’exemple de StringVPN.

Je ne sais pas ce qui est pire dans cette application: faux avis « traduits »

Fenêtres contextuelles «Recommandé par Apple» dans Safari

http://gmail.ru email de contact

Site Web vierge, enregistré en Inde

Abonnement à 9,99 $ / semaine

Gagner 1 million de dollars (!) Par mois

Que fait même Apple ??

Apple: « Sécurité! » Aussi Apple: Nous avons soigneusement examiné cette arnaque VPN, et nous pensons que vous allez l’adorer! 🤑 – Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) 7 avril 2021

L’impact potentiel sur les enquêtes antitrust s’ajoute à la pression exercée sur Apple pour qu’il corrige son processus d’examen interrompu. Lorsque le fabricant d’iPhone répond aux plaintes concernant son contrôle total sur le marché des applications iOS, il cite fréquemment l’avantage pour les utilisateurs de vérifier chaque application soumise.

Photo par Ales Nesetril sur Unsplash

