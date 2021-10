Dernières cotes du championnat pour les 8 pilotes restants en séries éliminatoires

Premièrement, il y avait 16 pilotes en lice dans les éliminatoires de la NASCAR Cup Series. Ensuite, le peloton est tombé à 12, et maintenant, après la course de dimanche au Roval de Charlotte Motor Speedway, il ne reste que huit prétendants au titre.

Avant la ronde des 8, les pilotes restants des séries éliminatoires sont : Denny Hamlin, Kyle Larson, Martin Truex Jr., Ryan Blaney, Kyle Busch, Chase Elliott, Brad Keselowski et Joey Logano. Larson – qui a remporté sa septième course de la saison à Charlotte dimanche – est actuellement en tête du classement des séries éliminatoires.

Les trois courses de ce prochain tour sont au Texas Motor Speedway, Kansas Speedway et Martinsville Speedway. Et après la dernière course, le champ des séries éliminatoires sera réduit de moitié alors que les derniers pilotes du championnat 4 s’affronteront dans une course pour le titre vainqueur à Phoenix Raceway le 7 novembre.

Donc, avant le début de la ronde des 8, voici un aperçu mis à jour des dernières cotes du championnat NASCAR pour la douzaine de concurrents restants, selon Tipico Sportsbook mardi après-midi.

Et si vous voulez voir comment ces cotes ont changé depuis le début des éliminatoires, voici où en étaient ces pilotes avant les huitièmes de finale et avant les huitièmes de finale.

