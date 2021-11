Dernières cotes, pronostics, paris gratuits et offres d’inscription pour la quatrième journée

Le prochain tour de football de la Ligue des champions débute cette semaine avec d’énormes rencontres impliquant les équipes anglaises avec Manchester United face à l’Atalanta et Liverpool face à l’Atletico Madrid.

Les matchs inverses la dernière fois ont vu les deux équipes anglaises battre leurs adversaires européens dans des thrillers à cinq buts avec des buts tardifs et des drames et chercheront maintenant à poursuivre leur poursuite des phases à élimination directe.

Toutes les parties se battront pour soulever le trophée alors qu’elles s’affronteront pour atteindre les 16 derniers

Manchester United se rendra à l’Atalanta pour affronter l’équipe de Serie A qui a réussi à mener par deux buts en première mi-temps lors de leur dernier affrontement.

Chelsea espère une autre performance dominante contre l’équipe suédoise de Malmö après une solide victoire 4-0 le mois dernier.

Mais les champions en titre ne sont pas les favoris cette année alors que Man City entre dans la mêlée malgré sa deuxième place du groupe A derrière le PSG.

Les vainqueurs de la Premier League sont actuellement 7/2 sur Betfair juste devant les géants de la Bundesliga, le Bayern Munich, dont le prix est de 4/1.

Le conseil de TalkSPORT pour la quatrième journée est le suivant : Bayern et Chelsea marqueront 3 buts ou plus et Liverpool gagnera et les deux équipes marqueront à 11,53/1.

Les rencontres de la quatrième journée de la Ligue des champions

mardi 2 novembre

Dynamo Kiev contre Barcelone, Bayern contre Benfica

Wolfsbourg vs Salzbourg, Séville vs Lille

Villarreal vs Young Boys, Atalanta vs Homme Utd

Malmö vs Chelsea , Juventus vs Zenit

mercredi 3 novembre

Real Madrid contre Shakhtar, Milan contre Porto

Sporting contre Besiktas, Dortmund contre Ajax

Shérif contre l’Inter, Liverpool vs Atlético

Ville d’homme vs Club de Bruges, RB Leipzig vs PSG

Cotes du vainqueur de la Ligue des Champions (Betfair)

Man City 7/2Bayern Munich 4/1PSG 9/2Liverpool 13/2Chelsea 8/1Man Utd 16/1Real Madrid 20/1Ajax 20/1Juventus 25/1Atletico Madrid 25/1Dortmund 40/1Barcelone 40/1Offres d’inscription pour nouveaux clients

