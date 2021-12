Dernières dates de publication de Noël 2021: Royal Mail, Amazon, Very & John Lewis

Comment vous assurer que vos cadeaux de Noël arrivent pour le grand jour (Photo : .)

Le jour de Noël est un moment magique pour beaucoup d’entre nous.

C’est un moment de qualité en famille ou entre amis, une chance de se régaler de bons plats, de porter des pulls festifs, peut-être de prendre un verre ou deux – et le plus souvent, de plonger dans une grosse pile de cadeaux.

À moins que vous ne fassiez tous vos achats de Noël en ligne à la dernière minute, bien sûr, et qu’aucun des cadeaux n’arrive à temps. Pas très magique du tout.

Heureusement, de nombreux détaillants donnent une date exacte à laquelle vous devrez commander vos achats de Noël, vous pouvez donc garantir que vos cadeaux seront sous le sapin d’ici le 25 décembre.

Alors, quelle est la date limite pour commander un cadeau en 2021 – une année de restrictions Covid et de ruptures de stock importantes ?

Voici ce que Royal Mail, Amazon, John Lewis et d’autres grands détaillants ont dit jusqu’à présent…

Dates des dernières publications de Royal Mail

Vos cadeaux ne s’envoient pas d’eux-mêmes, vous devez donc agir rapidement (Photo : .)

Pour qu’un colis arrive avant le jour de Noël, votre dernière option est d’envoyer par livraison spéciale garantie le jeudi 23 décembre.

Ça coupe un peu bien. Mais vous pouvez envoyer par Royal Mail Tracked 24 heures jusqu’au mercredi 22 décembre.

Le courrier de première classe, y compris les colis signés de première classe et les 48 heures suivies par Royal Mail, doit être envoyé avant le mardi 21 décembre.

Le courrier de deuxième classe (y compris signé) doit être envoyé avant le samedi 18 décembre.

Vous devrez également connaître les heures d’ouverture de votre bureau de poste le plus proche, afin de pouvoir l’envoyer le bon jour.

Ce sont également toutes les dates d’expédition au Royaume-Uni. Les dates internationales de Noël sont beaucoup plus précoces et peuvent être consultées dans leur intégralité aux dernières dates de publication de Noël 2021 de Royal Mail.

Dernières dates de publication d’Amazon

Assurez-vous que votre achat Amazon arrive pour le jour de Noël (Photo : .)

Le jeudi 23 décembre est votre dernière date de publication de Noël pour la plupart des achats Amazon.

Cependant, si vous utilisez Amazon Prime, vous pourrez peut-être envoyer certains cadeaux jusqu’au vendredi 24 décembre, en utilisant la livraison le jour même.

Il doit indiquer clairement quand l’article devrait arriver, afin que vous puissiez vérifier avant de cliquer sur « acheter ».

Malheureusement, vous ne pouvez pas commander de dernière minute le 25 décembre, alias le grand jour, même avec Prime.

Dernières dates de publication d’Argos

Comme Amazon, le dernier jour où vous pouvez commander chez Argos est le vendredi 24 décembre.

Oui, vous pouvez faire des achats de dernière minute et faire livrer des cadeaux la veille de Noël. Phew.

Plus vous commandez tôt, plus il vous sera facile d’atterrir d’ici Noël (Photo : JUSTIN TALLIS/. via .)

Dates des dernières publications d’ASOS

Le dernier jour où vous pouvez commander auprès du centre de vêtements ASOS est le jeudi 23 décembre.

Si votre bien-aimé recherche de nouvelles chaussures élégantes ou si vous recherchez une tenue de Noël scintillante à porter le jour de Noël, il est préférable de passer rapidement.

Il est prévu que pour certains codes postaux, une commande pour le réveillon de Noël soit possible. Mais ne comptez pas dessus.

Bottes dernières dates de publication

Pas d’achats de dernière minute chez Boots, à moins que vous ne fassiez vos achats en personne.

Pour recevoir votre cadeau de Noël à temps, vous devrez commander au plus tard le dimanche 19 décembre.

Dernières dates de publication de Curry’s PC World

Si vous commandez avant 19 h le lundi 20 décembre, votre cadeau devrait arriver le jour de Noël.

Acheter votre technologie pour le jour de Noël en ligne ? Gardez cela à l’esprit (Photo : Belinda Jiao/SOPA Images/LightRocket via .)

Curry’s PC World note qu’il s’agit d’un guide et non d’une garantie. Il pourrait être affecté par le mauvais temps, par exemple. Les articles en rupture de stock ou en pré-commande ne comptent pas non plus.

Avec tous les cadeaux technologiques majeurs, vous feriez mieux de commander plus tôt pour éviter toute déception.

John Lewis dernières dates de publication

De manière générale, les commandes de John Lewis passées d’ici le mercredi 22 décembre devraient arriver à temps pour Noël.

Cependant, le site Web de John Lewis indique clairement que les heures limites de livraison « peuvent varier » au cours de la période de Noël. Cela dépend de l’article et s’il est disponible lors de la livraison le jour suivant.

Pour connaître la date d’arrivée exacte de votre cadeau souhaité, regardez à la caisse, car elle devrait vous donner une estimation avant d’acheter.

Les articles en livraison standard, achetés avant 19h à partir du 19 décembre, devraient arriver début janvier.

Dates des dernières publications de Marks & Spencer

Si vous cherchez de la nourriture de Noël M&S, vous n’avez pas de chance. Il n’est plus possible de commander en ligne.

Il est toujours disponible dans les magasins, cependant. Et quant aux commandes de cadeaux de la section hors Foodhall, elles doivent être commandées au plus tard le mercredi 22 décembre.

Prochaines dernières dates de publication

Dernières commandes pour Next, à arriver avant Noël, comme prévu le jeudi 23 décembre.

Dates de dernière publication de Selfridges

Les Londoniens qui espèrent offrir quelque chose de fantaisie de Selfridges cette année ont jusqu’à la veille de Noël pour passer leurs commandes.

Cette date ne s’applique pas aux personnes vivant ailleurs au Royaume-Uni, mais uniquement dans la capitale. Assurez-vous donc que vous êtes basé à Londres et que vous avez vérifié la date de livraison prévue avant de vous engager dans l’achat.

Dates de dernière publication de Smyths Toys

On ne sait pas encore quelles sont les dernières dates de publication de Smyths Toys pour une arrivée le jour de Noël.

Mais il est fortement conseillé aux parents d’acheter les jouets de leurs enfants le plus tôt possible cette année – en raison des ruptures de stock et des perturbations générales auxquelles nous avons été confrontés ces derniers mois.

Pour prendre une longueur d’avance, découvrez quels seront les meilleurs jouets de Noël de cette année.

Dernières dates de publication

Pour la livraison de Noël depuis Very, vous devrez commander avant 22h le mardi 21 décembre.

Very.co.uk propose également une liste complète des dates de livraison à domicile (générales) prévues en fonction du type d’achat que vous souhaitez effectuer.

Le site Web indique également : « Le délai de livraison exact pour chaque article de votre panier vous sera présenté à la caisse. Aux heures de pointe, cela peut être un peu plus long que la normale.



