Dernières guerres mondiales : le conflit russo-ukrainien fait craindre une crise des missiles nucléaires | Monde | Nouvelles

Les tensions entre Moscou et Kiev ont atteint un point d’ébullition plus tôt cette année après que la Russie a rassemblé davantage de troupes près des frontières contestées. Depuis 2014, plus de 14 000 personnes ont été tuées dans le conflit dans l’est de l’Ukraine.

En septembre, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a averti qu’une guerre totale avec la Russie pourrait être une « possibilité ».

S’exprimant lors du sommet de Yalta sur la stratégie européenne (YES), M. Zelenskiy a déclaré : « Je pense qu’il peut y en avoir.

« C’est la pire chose qui puisse arriver, mais malheureusement, cette possibilité existe. »

Aujourd’hui, le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a averti que si les tensions entre Moscou et l’Ukraine continuaient de monter, la crise des missiles cubains pourrait se répéter.

Il a dit: « Vous savez, cela pourrait vraiment en arriver là.

« Si les choses continuent comme elles sont, il est tout à fait possible par la logique des événements de se réveiller soudainement et de se voir dans quelque chose de similaire. »

Ses commentaires interviennent quelques heures seulement après que Moscou a accusé l’Ukraine de déplacer l’artillerie lourde vers la ligne de front des combats avec les séparatistes pro-russes et de ne pas s’engager dans un processus de paix.

Kiev a démenti les accusations russes selon lesquelles il envisage de reprendre le territoire par la force et M. Zelenskiy a déclaré cette semaine qu’il espérait parvenir à un nouvel accord de cessez-le-feu.

M. Poutine a déclaré que parler d’une invasion était « provocateur » et a accusé l’Ukraine et l’OTAN d’attiser les tensions.

Le chef des forces armées russes, Valery Gerasimov, a été cité par les agences de presse russes comme disant aux attachés militaires étrangers que la situation dans l’est de l’Ukraine s’aggravait et que Kiev était à blâmer.

Il a déclaré : « Les livraisons d’hélicoptères, de véhicules aériens sans pilote et d’avions en Ukraine poussent les autorités ukrainiennes à prendre des mesures énergiques et dangereuses.

« Toute provocation des autorités ukrainiennes par le biais d’un règlement forcé des problèmes du Donbass sera réprimée. »

Jeudi, le président américain Joe Biden et son homologue russe, Vladimir Poutine, se sont affrontés lors d’un appel vidéo alors que les relations entre les deux nations commençaient à se dégrader.

Après l’appel, le 46e président américain a déclaré : « J’ai dit très clairement, si en fait [Putin] envahit l’Ukraine, il y aura de graves conséquences.

« Des conséquences économiques comme vous n’en avez jamais vues. »

M. Biden a également déclaré que les États-Unis augmenteraient la présence américaine dans les pays de l’OTAN.

Il a poursuivi: « En plus de cela, j’ai clairement indiqué que nous fournirions également la capacité défensive aux Ukrainiens. »

M. Biden aurait déclaré que les États-Unis fourniraient également du matériel défensif supplémentaire aux Ukrainiens … et que nous renforcerions nos alliés de l’OTAN sur le flanc est avec des capacités supplémentaires en réponse à une telle escalade.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a suggéré que cela pourrait inclure des déploiements supplémentaires de troupes américaines auprès des alliés de l’OTAN en Europe de l’Est, a-t-il ajouté après la réunion de deux heures.

La mise en œuvre de sanctions a également été discutée en tant que mesure.

La crise des missiles cubains était une confrontation d’un mois et quatre jours entre les États-Unis et l’Union soviétique.

Il a dégénéré en une crise internationale lorsque les déploiements américains de missiles en Italie et en Turquie ont été compensés par des déploiements soviétiques de missiles balistiques similaires à Cuba.

Malgré le court laps de temps, la crise des missiles de Cuba reste un moment déterminant dans la sécurité nationale des États-Unis et la préparation à la guerre nucléaire.

La confrontation est souvent considérée comme la plus proche de l’escalade de la guerre froide en une guerre nucléaire à grande échelle.

