Dernières heures pour obtenir ce LG Smart TV avec dalle OLED 55″ et une remise de 550 € | Technologie

Remise pour Cyber ​​Monday chez El Corte Inglés pour l’un des nouveaux téléviseurs LG Smart avec panneau OLED à moins de 1 000 euros.

Les remises du Cyber ​​Monday ne sont pas mauvaises du tout et au mieux, elles font suite aux bonnes affaires du Black Friday que nous venons de quitter. Et à titre d’exemple l’offre de ce LG Smart TV avec panneau OLED.

Il s’agit de la LG OLED55CX6LA, un téléviseur de 55 pouces (138,8 cm de diagonale) doté d’une dalle OLED qui a lâché d’un coup 550 euros lors de cette journée de soldes. Maintenant, vous pouvez l’acheter chez El Corte Inglés pour seulement 949 euros.

Ce téléviseur à panneau OLED de 55″ est l’un des meilleurs du marché pour sa qualité de traitement, ses réglages des couleurs et son son, entre autres détails haut de gamme.

Son prix normal est de 1 499 euros, vous ils ont réduit 36% du prix d’origine. Une remise assez importante pour une Smart TV de cette taille.

En outre, c’est un téléviseur avec panneau OLEDvous obtiendrez ainsi le meilleur contraste de couleurs avec des couleurs plus vives, des noirs plus profonds et un niveau de luminosité plus élevé. C’est l’une des meilleures caractéristiques de ces téléviseurs, pouvoir regarder des films avec une qualité de vision bien supérieure à celle des écrans LCD.

A aussi Prise en charge vidéo 4K, HDR10, HDR Dolby Vision et la prise en charge du son Dolby Atmos avec ses haut-parleurs de 40 W.

Malgré le fait qu’il soit déjà l’un des formats majoritaires sur le marché, il existe encore un halo de légende urbaine et de mythes sur les téléviseurs 4K. Vous êtes sûrement intéressé à continuer à lire car il est temps d’enterrer ces 7 mythes lors de l’achat d’un téléviseur 4K.

Si vous possédez une Xbox Series X ou une PlayStation 5, sachez qu’elle dispose de connexions HDMI 2.1 avec une bande passante capable de prendre en charge des images 8K et 120 Hz.

Il dispose de webOS 6, la dernière version du système d’exploitation que LG utilise pour afficher toutes les fonctions, les applications de streaming et en télécharger davantage depuis son magasin. Et il dispose d’une connexion WiFi et Bluetooth 5.0 pour connecter des périphériques tels que des écouteurs.

