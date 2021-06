Dernières heures pour obtenir ces produits Xiaomi en liquidation avec une remise de 15% | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

C’est votre dernière chance de trouver des produits de l’écosystème Xiaomi ou Xiaomi en vente grâce au code de réduction que vous pouvez utiliser dans ces offres eBay.

Les produits de Xiaomi sont bien connus dans le monde entier et ces derniers jours, ils le seront davantage en Espagne grâce aux offres spéciales que nous avons trouvées sur eBay. Au cours de cette semaine, nous avons vu plusieurs de leurs produits en vente grâce à un code de réduction que tout le monde peut utiliser.

C’est vrai, il suffit d’utiliser le code PXIAOMIJUNIO avant d’effectuer le paiement sur une série de produits Xiaomi, vous bénéficiez d’une remise de 15%. De cette façon, les produits tels que les téléphones portables, les écouteurs, les aspirateurs, les téléviseurs intelligents, les purificateurs d’air et bien d’autres sont beaucoup moins chers.

Vous pouvez trouver de nombreux produits officiels Xiaomi, mais aussi d’autres qui arrivent généralement en Espagne en provenance d’importateurs en Chine. Mais il y a quelque chose d’intéressant dans ces ventes sur eBay, car ils ont également ajouté des produits de leur écosystème.

Si vous souhaitez acheter un produit Xiaomi à un prix de liquidation, ce sont vos dernières heures car Ces offres se terminent le 20 juin à 23:59:59 PST. Ce sont quelques-unes des meilleures offres qui existent encore.

PETIT X3 NFC

Obtenez ce POCO X3 pour 175,95 euros

POCO X3 est toujours l’un des mobiles POCO bon marché les plus intéressants et pour un prix très bas. Ce mobile doté d’un écran de 6,70 pouces, d’un processeur Snapdragon 732G optimisé pour les jeux et hautes performances et doté de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage est à un prix défiant toute concurrence.

Le prix sur eBay était déjà bas, seulement 207 euros, mais en utilisant le code PXIAOMIJUNIO vous bénéficiez d’une remise de 15%, c’est-à-dire qu’il vous coûtera 175 euros.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Xiaomi Redmi Note 10 Pro pour seulement 237,15 euros

Xiaomi Redmi Note 10 Pro est l’un des derniers téléphones lancés par Xiaomi dans sa gamme de produits Redmi moins chers. Un smartphone rond comme nous pouvions déjà le voir dans notre analyse.

A souligner son écran AMOLED de 6,67 pouces, un Snapdragon 732G, 6 Go de RAM ; 128 Go de stockage mais surtout son appareil photo de 108 mégapixels.

Le prix est une véritable aubaine car il passe de 279 euros à seulement 237 euros en utilisant le code PXIAOMIJUNIO.

Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2 de base

Ces écouteurs sans fil sont dotés du Bluetooth 5.0 et d’un étui de chargement inclus. Son autonomie est d’environ cinq heures à chaque nouvelle recharge.

Casque TWS Écouteurs sans fil Xiaomi Mi True 2 de base Ils sont totalement sans fil avec une conception de bâton, parfait pour éliminer les câbles gênants et pouvoir écouter de la musique, des vidéos ou des podcasts.

Avec une bonne qualité sonore et une autonomie car ils durent jusqu’à 5 heures sur une seule charge. Ajoutez le boîtier de charge et ils obtiennent jusqu’à 20 heures de lecture. Il dispose de microphones externes pour réduire le bruit dans les appels et si vous avez un mobile Xiaomi, il les détectera automatiquement lorsque vous ouvrirez la boîte.

Ils ne coûtent que 15,99 euros sur eBay, mais en utilisant le code PXIAOMIJUNIO ils vous coûteront 13,59 euros.

Purificateur d’air Xiaomi Mi 3H

Purificateur d’air Xiaomi Mi 3H pour seulement 100 euros

Pas un printemps de plus qui a du mal à la maison à cause des allergies. Ce purificateur d’air Xiaomi nettoiera l’air des molécules telles que la poussière, les acariens et de nombreux éléments jusqu’à 3 microns. Parfait si vous vivez dans une ville très polluée ou si vous souffrez d’allergies.

Il dispose d’un écran tactile OLED et d’une connexion WiFi pour le contrôler avec votre smartphone ou avec des assistants virtuels comme Alexa ou Google.

Utilisez le code PXIAOMIJUNIO et obtenez-le pour seulement 100 euros sur eBay.

Scooter électrique Xiaomi Mi 1S

Ce nouveau scooter Xiaomi renouvelle la gamme standard de la marque, prolongeant l’autonomie de la batterie jusqu’à 30 km et maintenant la vitesse maximale à 25 km/h.

La trottinette Scooter électrique Xiaomi Mi 1S C’est un excellent produit pour se déplacer à quelques kilomètres dans une ville. En tant que moyen de transport personnel, il est parfait car il est léger, a une longue autonomie de 25 kilomètres et un moteur puissant.

Sur eBay, vous pouvez le prendre pour 349 euros et avec des frais de port totalement gratuits. Bien sûr, n’oubliez pas d’utiliser le code de réduction PXIAOMIJUNIO pour obtenir ce prix.

