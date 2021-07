Dernières mises à jour de Covid-19 Curbs: Delhi suivra un plan à code couleur, le Rajasthan rouvre les salles de cinéma; rechercher d’autres états

in

Center a souligné que la pandémie est loin d’être terminée et a averti plusieurs États de mettre en place des restrictions adéquates

Alors que la courbe de Covid-19 a commencé à montrer une tendance à la baisse de la propagation de l’infection, de nombreux États et territoires de l’Union en Inde ont commencé à assouplir les restrictions de manière progressive pour redémarrer l’économie touchée par la pandémie. Cependant, certains districts de certains États n’ont pas réussi à appliquer efficacement les restrictions et continuent d’être dans une situation de verrouillage. Pendant ce temps, le Centre a souligné que la pandémie est loin d’être terminée et a averti plusieurs États d’imposer des restrictions adéquates pour interdire aux touristes de visiter sans suivre le protocole approprié de Covid.

Alors que le nombre de coronavirus en Inde est passé à plus de 40 000 le 11 juillet, voici une liste d’États qui ont soit étendu les règles de verrouillage du COVID-19, soit levé les restrictions :

Delhi : L’Autorité de gestion des catastrophes de Delhi (DDMA) a mis en œuvre un «plan d’action de réponse gradué» codé par couleur. Dans le cadre de ce plan, les centres commerciaux et autres types de magasins qui accueillent des articles non essentiels ouvriront selon un système impair-pair. Le plan à code couleur comporte quatre alertes – jaune, orange, orange et rouge – qui seront émises en fonction du taux de positivité et de la gravité de la situation.

Rajasthan : Le gouvernement du Rajasthan a décidé de rouvrir les salles de cinéma, les multiplexes avec certaines restrictions. En outre, les centres de développement des compétences de l’État seront autorisés à ouvrir avec une capacité de 50 %. Les hôtels et les restaurants sont autorisés à fonctionner jusqu’à 20 heures, où au moins 60 pour cent du personnel et les mariages sont autorisés avec un maximum de 25 personnes.

Uttar Pradesh : Le gouvernement Adityanath a assoupli les horaires du couvre-feu nocturne. Il commencera désormais à 22 heures et se poursuivra jusqu’à 6 heures du matin. Les gymnases, les salles de cinéma et les complexes sportifs fonctionneront à 50% de leur capacité. Les services de restauration dans les restaurants seront ouverts jusqu’à 21 heures. Pas plus de 50 personnes peuvent participer aux mariages.

Maharashtra : Les restrictions de niveau 3 seront maintenues dans toutes les unités administratives, quel que soit le taux d’occupation des lits d’oxygène auquel le taux de positivité est confronté, qu’il soit faible ou élevé. Ainsi, tous les commerces, y compris les commerces tenus par des colporteurs, devront être fermés à 16 heures.

Tamil Nadu : Le gouvernement du Tamil Nadu a prolongé le verrouillage induit par le coronavirus dans l’État jusqu’au 19 juillet, ainsi que de nouveaux assouplissements des restrictions qui entreront en vigueur lundi à 6 heures du matin. Les restaurants, les salons de thé, les boulangeries, les boutiques en bordure de route et les snacks fonctionneront avec 50 pour cent des clients jusqu’à 21 heures. Jusqu’à 50 personnes peuvent assister aux mariages et seulement 20 peuvent assister aux funérailles

Karnataka : Le gouvernement a autorisé les centres commerciaux, les transports publics, les complexes commerciaux et les bureaux avec une capacité de 100 %. Le couvre-feu nocturne se poursuivra en l’état de 21h à 5h du matin, l’interdiction du couvre-feu le week-end de 19h le vendredi à 5h le lundi est désormais levée.

Kerala : Le ministre en chef Pinarayi Vijayan a déclaré que les réglementations de Covid-19 dureraient encore un certain temps. L’arrêt du week-end se poursuivra jusqu’à nouvel ordre. Le gouvernement a également mentionné que les restrictions seront assouplies progressivement à mesure que le taux moyen de positivité des tests baisse.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.