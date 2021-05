Dernières mises à jour de la finale de la Ligue des champions alors que Timo Werner manque les premières chances de marquer

La finale de la Ligue des champions est à nos portes – et c’est une fusillade entièrement anglaise pour la gloire européenne.

Man City et Chelsea s’affrontent à Porto dans le match phare et vous pouvez le suivre en direct sur talkSPORT.

Écoutez en ligne ci-dessous ou ici, via l’application talkSPORT, sur 1053 ou 1089 AM et sur la radio numérique DAB.

Vous pouvez également le regarder gratuitement sur la chaîne YouTube de BT Sport.

Heure du coup d’envoi : 20h

Lieu: Estádio do Dragão, Porto

Équipes :

Man City : Ederson, Walker, Stones, Dias, Zinchenko, De Bruyne, Gundogan, Bernardo Silva, Mahrez, Sterling, Foden. Sous-titres : Ake, Gabriel Jesus, Aguero, Steffen, Laporte, Rodri, Torres, Mendy, Fernandinho, Joao Cancelo, Carson, Garcia.

Chelsea: Mendy, James, Thiago Silva, Rudiger, Azpilicueta, Kanté, Jorginho, Chilwell, Mount, Havertz, Werner. Sous-titres : Arrizabalaga, Alonso, Christensen, Pulisic, Caballero, Zouma, Kovacic, Giroud, Hudson-Odoi, Ziyech, Gilmour, Emerson Palmieri.