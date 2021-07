Dernières mises à jour de la mousson : 76 morts dans le Maharashtra ; Goa et Karnataka se préparent à de fortes pluies et des inondations

Des pluies fortes à très fortes sont attendues dans l’est et dans le centre de l’Inde au cours des deux prochains jours. (Crédit photo : ANI)

Au moins 76 personnes sont mortes à cause de fortes pluies dans le Maharashtra. L’« averse sans précédent » dans l’État a provoqué des glissements de terrain et plusieurs maisons se sont effondrées dans quelques parties de l’État. Selon le gouvernement de l’État, environ 59 personnes sont toujours portées disparues et plus de 7 000 ont été secourues dans des districts comme Raigad, Sangli Thane, Ratnagiri, Satara et Kolhapur. Des membres de la Force nationale d’intervention en cas de catastrophe (NDRF) et des responsables de l’administration du district mènent les opérations de sauvetage et de secours. Ces régions de l’État reçoivent des pluies incessantes depuis deux jours.

Parmi les districts les plus touchés figurent Satara et Ratnagiri. Le département météorologique indien a émis une nouvelle «alerte rouge» pour le district de Satara. L’IMD a prévu des « précipitations extrêmement fortes » dans les prochaines 24 heures dans les zones « ghat » vallonnées de ce district du Maharashtra occidental. Les responsables de Pune et de Kolhapur sont également en alerte car le département du Met a émis une «alerte orange» pour ces districts.

Pendant ce temps, de fortes pluies ont entraîné des glissements de terrain à plusieurs endroits du Karnataka. Jusqu’à présent, trois personnes ont perdu la vie et environ 1 000 personnes ont été évacuées. Le gouvernement de l’État a émis une alerte rouge dans au moins sept districts.

Goa est également confrontée à une situation semblable à celle des inondations et les autorités tentent de fournir toute l’assistance nécessaire à l’administration de l’État et du district.

Voici toutes les dernières mises à jour sur la mousson :

1) Le ministre en chef du Maharashtra, Uddhav Thackeray, se rendra à Mahad, touché par les inondations. Il visitera également le village de Taliye touché par les inondations.

2) L’IMD a déclaré que des averses généralisées, fortes à très fortes, devraient se poursuivre sur la côte ouest de l’Inde au cours des deux prochains jours.

3) Des pluies fortes à très fortes sont attendues dans l’est et dans le centre de l’Inde au cours des deux prochains jours.

4) L’équipe d’intervention d’urgence de la marine indienne (ERT) s’est déployée en réponse à une demande de Dist Collector, Uttara Kannada, pour secourir les personnes bloquées près du barrage de Kadra, Mallapur Kurnipet, Kaiga en raison de fortes pluies/inondations. L’équipe a sauvé plus de 100 personnes des villages de Singudda et Bhaire.

5) À la demande des autorités civiles, 7 équipes navales de secours contre les inondations de Mumbai se sont déployées dans les districts de Ratnagiri et de Raigad. Un hélicoptère 42C de Mumbai déployé pour la reconnaissance aérienne à Poladpur/Raigad. Un hélicoptère ALH de Goa positionné à Ratnagiri pour le secours/sauvetage.

