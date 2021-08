Mike et Jesse parcourent certaines des dernières nouvelles de la NFL à l’approche de la saison, y compris les rumeurs commerciales de Deshaun Watson et la blessure de JK Dobbins. Ils discutent des implications du marché des cartes pour ces deux histoires avant d’examiner les valeurs des cartes de certaines légendes anciennes de la NFL et de la NBA, notamment Dan Marino, John Elway, Jim Brown, Bill Russell et Kareem Abdul-Jabbar. Ensuite, ils discutent brièvement de l’apparition de Mike sur Real Sports de HBO ainsi que de ce qu’ils pensaient de la représentation globale de l’émission du passe-temps des cartes avant de terminer avec quelques questions sur le sac postal.

Hôtes : Mike Gioseffi et Jesse Gibson

Producteur : Ronak Nair

