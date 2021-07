Dernières mises à jour en direct de Coronavirus India : quel est le véritable bilan de la pandémie en Inde ? 40-50 lakh sont morts à cause de Covid, selon une étude

Un agent de santé prépare une dose du vaccin COVID-19 Spoutnik V à administrer à un bénéficiaire dans un hôpital de Kochi. (photo PTI)

Coronavirus Third Wave India Live Update, Coronavirus Statistics India Live News: À quel point la deuxième vague a-t-elle été dévastatrice en Inde? La dernière étude du Center for Global Development indique que contrairement au chiffre officiel enregistré par le gouvernement de Narendra Modi, le nombre réel de décès dus à la pandémie en Inde est dix fois plus élevé. Environ cinq millions ou 50 lakh de personnes supplémentaires sont décédées jusqu’en juin 2021. Cela coïncide avec le pic de la deuxième vague en Inde. C’est la première fois qu’une étude révèle l’étendue de l’horreur de la deuxième vague. Du Gange gonflé aux bûchers 24 heures sur 24 dans les terrains de crématorium et aux enterrements ininterrompus, l’Inde a connu une crise sanitaire sans précédent. Arvind Subramanian, l’un des co-auteurs de l’étude, affirme qu’au lieu de chiffres absolus, l’étude tente de faire ressortir l’ampleur de la catastrophe humaine.

Voici les principales mises à jour Covid vérifiées en Inde et dans le monde :