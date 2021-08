Le général de division de l’armée américaine Chris Donahue, commandant de la 82e division aéroportée, monte à bord d’un avion de transport C-17 en tant que dernier militaire américain à quitter l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul. (.)

Kaboul Afghanistan Taliban Crisis News Today Mises à jour en direct : Les États-Unis ont officiellement mis fin à leur plus longue guerre. Alors que les dernières troupes américaines quittaient Kaboul, le Pentagone a confirmé que “pas un seul soldat américain n’était sur le sol afghan”. Cela survient au milieu de la prise de contrôle éclair de l’Afghanistan par les talibans et d’un attentat suicide qui a coûté la vie à 13 soldats américains. Il y a vingt ans, les États-Unis ont lancé leur mission pour « éliminer » les terroristes d’Al-Qaïda qui se cachent dans les montagnes d’Afghanistan. Plus tard, c’est devenu la « guerre la plus longue » de l’Amérique. Même après la capture stupéfiante du terroriste le plus recherché au monde, Oussama ben Laden, les forces américaines sont restées en Afghanistan pour aider les dirigeants pro-démocratie en matière de gouvernance. Mais les experts disent que même en dépit de deux décennies, rien n’a beaucoup changé pour l’Afghanistan. Les talibans sont de retour à Kaboul et personne ne sait ce qui va se passer ensuite.

Restez avec nous pendant que nous apportons les dernières nouvelles de Kaboul et d’autres provinces d’Afghanistan :