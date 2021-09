Dernières mises à jour en direct sur le coronavirus : les données mondiales sur la vaccination montrent que la pandémie ne se termine pas de sitôt

Une femme reçoit le vaccin Pfizer COVID-19 lors de la campagne nationale de vaccination COVID-19 à Pampelune, dans le nord de l’Espagne. Les autorités espagnoles affirment que plus de 70% des citoyens ont été vaccinés. (Photo AP)

Cas de coronavirus et taux de mortalité en Inde, mises à jour en direct de la troisième vague de coronavirus, Coronavirus Covid Live Tracker 6 septembre Quand la pandémie de coronavirus prendra-t-elle fin ? Lorsqu’on lui a posé cette question, le chef de l’Organisation mondiale de la santé, Tedros Ghebreyesu, a eu une réponse très simple : quand on veut ! Pour ceux qui pensent que nous sommes coincés dans un cycle de fin de transmission virale, il n’y a qu’un seul espoir : une vaccination rapide et étendue dans le monde entier. Et si nous examinons les données cumulées de divers pays, nous constaterons que la situation non seulement reste sombre, mais ne montre également aucun signe d’amélioration, du moins pour l’instant. FE Online a analysé les derniers chiffres mis à jour par « Our World in Data ». Ce que nous avons découvert était un niveau de disparité choquant. À l’heure actuelle, seulement 40% de la population mondiale totale a reçu le vaccin Covid. Et par rapport aux pays riches, seulement 1,8% de la population des pays à faible revenu a reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus.

Avec de nombreux pays riches optant pour des injections de rappel, d’autres resteront vulnérables aux infections à Covid-19. Cela ne nous aidera pas à briser la chaîne, sans parler d’atteindre l’insaisissable immunité collective. À moins d’augmenter considérablement la couverture vaccinale, nous continuerons à voir de nouvelles variantes et de nouvelles épidémies.

Voici les dernières mises à jour de Covid en Inde et dans le monde :