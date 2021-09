Dernières mises à jour en direct sur le coronavirus: les nouveaux cas en Inde montent à 37 875 en l’espace de 24 heures

Des travailleurs de la santé sont vus à l’intérieur d’un service pour les patients atteints de la maladie à coronavirus (COVID-19) à l’hôpital Sir Ganga Ram à New Delhi. (photo .)

Cas de coronavirus et taux de mortalité en Inde, mises à jour de la troisième vague de coronavirus du 8 septembre Quel est l’état de préparation de l’Inde contre l’éventuelle troisième vague du nouveau coronavirus ? Le dernier rapport de . met en évidence deux facteurs clés – a : une refonte de l’infrastructure sanitaire et b : un niveau élevé d’immunité via la vaccination et les infections naturelles. Si l’on regarde l’infra sanitaire du pays, des efforts sont faits pour améliorer la disponibilité des lits d’hôpitaux et de l’oxygène médical. À Delhi, des hôpitaux tels que Sir Ganga Ram s’efforcent d’obtenir leur propre approvisionnement en oxygène médical. D’autres hôpitaux et centres de santé sont également invités à faire de même. Alors que le Centre a déclaré qu’une attention particulière devrait être accordée aux soins pédiatriques, la dernière épidémie de dengue dans l’Uttar Pradesh et la mauvaise santé des zones rurales exposent les affirmations des gouvernements des États.

Maintenant, regardons le facteur d’immunité. À ce jour, 17% de la population adulte a été complètement vaccinée en Inde. Quand on parle de la première dose, le chiffre s’élève à 57%. Avec un taux de vaccination élevé couplé à la prévalence relativement moindre de nouvelles souches de Covid-19 en Inde, la situation semble encourageante. L’éminent virologue Dr Gagandeep Kang a également déclaré que l’Inde pourrait ne pas faire face à une nouvelle vague de coronavirus «si» le pays ne voit aucune nouvelle souche mutée de coronavirus. Cependant, cette mise en garde doit être comprise.

C’était à la même époque l’année dernière que les scientifiques avaient détecté ce que le monde connaît aujourd’hui sous le nom de variante Delta. Avec la saison des fêtes à venir et le peu de respect pour les normes Covid peuvent bouleverser l’histoire de la reprise de l’Inde.

