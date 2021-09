Dernières mises à jour en direct sur le coronavirus: l’Inde signale une augmentation de plus de 100% des décès de Covid aujourd’hui, les nouveaux cas restent inférieurs à 20K

in

Une femme reçoit une dose de vaccin Covid lors d’une campagne spéciale pour les femmes dans un centre médical de Mumbai. (photo .)

Mise à jour en direct des statistiques sur le coronavirus en Inde : Les vaccins sont l’avenir. Les vaccins sont la meilleure chose qui soit arrivée à la race humaine depuis l’épidémie du nouveau coronavirus sur les marchés humides de Wuhan en Chine en 2019. Mais et s’il y avait quelque chose de mieux que le meilleur ? Et si vous pouviez prendre une pilule et vivre la vie d’une manière pré-pandémique ? Eh bien, cela pourrait bientôt devenir réalité.

Pfizer a annoncé avoir lancé un essai à grande échelle pour sa pilule antivirale. Est-ce la pilule magique que nous attendions tous ? Cela peut prendre un peu de temps. Une déclaration de la major pharmaceutique indique que «PF-07321332» est en cours de test pour vérifier l’efficacité de la pilule lorsqu’elle est exposée au nouveau coronavirus.

Partout dans le monde, les scientifiques travaillent sur des méthodes plus récentes, meilleures et efficaces pour traiter l’infection à Covid-19. Comme il a été dit et répété que le virus n’ira nulle part. Nous devrons plutôt apprendre à vivre avec. Des pilules aux sprays nasaux, ces outils médicaux peuvent nous aider à le faire.

Voici les dernières nouvelles de Covid en Inde et dans le monde :