Dernières nouvelles à Manchester : une fillette de 10 ans est décédée après que Land Rover s’est écrasé sur deux enfants | Royaume-Uni | Des nouvelles

Un enfant, la fillette de dix ans, est décédé et l’autre est actuellement hospitalisé avec des blessures à la cheville et à la tête. La police a arrêté un homme soupçonné d’avoir causé la mort par conduite dangereuse et conduite avec facultés affaiblies à la suite de la collision.

L’incident a eu lieu samedi sur Coleridge Road, à Sholver, Oldham, Greater Manchester.

Les équipes d’urgence se sont précipitées sur les lieux vers 17 heures à la suite de rapports faisant état d’une collision entre un Land Rover Discovery rouge et deux enfants.

Les agents ont déclaré que la voiture était entrée en collision avec un lampadaire après l’incident impliquant les deux enfants.

Les deux enfants ont été transportés d’urgence à l’hôpital, et l’enfant de dix ans est décédé peu de temps après.

La police du Grand Manchester (GMP) a déclaré que le deuxième enfant restait dans un état stable malgré ses blessures.

Un homme de 42 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir causé la mort par conduite dangereuse et conduite avec facultés affaiblies.

Il reste en détention pour interrogatoire.

Coleridge Road a été bouclé à la suite de la collision.

Dans un communiqué, un porte-parole du GMP a déclaré : « Vers 17 heures hier (18 décembre), la police a été appelée pour signaler une collision sur Coleridge Road, Oldham entre une Land Rover Discovery rouge et deux enfants.

« Suite à la collision avec les deux enfants, la voiture est alors entrée en collision avec un lampadaire.

«Les services d’urgence sont intervenus et une fillette de 10 ans a été transportée à l’hôpital avec des blessures graves où, malgré le meilleur travail du personnel hospitalier, elle est malheureusement décédée peu de temps après.

« L’autre enfant a été transportée à l’hôpital avec une blessure à la cheville et à la tête où elle reste dans un état stable.

« Un homme de 42 ans a été arrêté, soupçonné d’avoir causé la mort par conduite dangereuse et conduite avec facultés affaiblies. Il reste en détention pour interrogatoire.

Le sergent Matthew Waggett, de l’Unité des enquêtes sur les collisions graves du GMP, a appelé tous les témoins à se manifester pour aider la police dans ses enquêtes.

Il a déclaré: «Nos pensées vont à la famille de la petite fille en cette période incroyablement difficile.

« Bien que nous ayons arrêté un homme, nous poursuivons notre enquête au même rythme que nous nous efforçons d’établir toutes les circonstances de cette collision et demandons à toute personne possédant des images de la dashcam ou des informations sur le Land Rover Discovery rouge pendant la collision ou avant à la collision parle à la police.

« Cette collision s’est produite à une heure chargée de la journée et nous espérons qu’un certain nombre de témoins pourront aider la police dans ses enquêtes. »

S’adressant au Manchester Evening News après l’incident, une voisine a raconté qu’elle avait enveloppé deux filles dans des robes de chambre alors qu’elles gisaient blessées sur la route après avoir été « frappées par une voiture ».

Ils ont dit : « C’était deux filles, j’ai entendu un bruit, j’ai ouvert ma fenêtre et mon voisin m’a crié de sortir en disant qu’il y avait une fille qui avait été renversée alors j’ai couru dehors.

« L’un d’eux s’est renversé et travaillait à l’extérieur de la mienne.

« Je leur ai donné mes deux robes de chambre pour les garder au chaud car ils n’avaient pas de parents dans la région et je voulais juste m’occuper d’eux car ils ne pouvaient pas.

« L’autre fille était près de l’arrêt de bus de son côté, l’autre était sur l’herbe dans le noir mais nous l’avons trouvée et j’ai appelé à l’aide. »

Toute personne ayant des informations sur cet incident doit contacter la police au 0161 856 4741, en citant le numéro de journal 2185 du 18/12/21.

Alternativement, les signalements peuvent être faits de manière anonyme à l’association caritative indépendante Crimestoppers au 0800 555 111.