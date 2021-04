Dernières nouvelles: BMW s’écrase à Knotty Ash Liverpool et trois morts | UK | Nouvelles

Tous ceux qui se trouvaient dans la voiture – un homme dans la vingtaine, une femme dans la vingtaine et un homme dans la trentaine – ont été emmenés à l’hôpital mais sont décédés des suites de leurs blessures. C’est arrivé près d’un pub à Knotty Ash, Liverpool, vers 12h15 ce matin.

Les routes de la région restent fermées, rapporte Liverpool Echo.

Un porte-parole de la police de Merseyside a déclaré: «Nous demandons des informations à la suite d’un accident de la route mortel à Knotty Ash aux premières heures de ce matin, lundi 26 avril.

“Vers 12h15, les services d’urgence ont été appelés sur East Prescot Road, près du Greyhound Pub, pour signaler une collision impliquant une BMW entrant en collision avec le rond-point.

«Leurs familles ont été informées et une enquête se poursuit sur les lieux, notamment des vidéosurveillance, des témoins et des enquêtes médico-légales. Une route est fermée entre la jonction d’Eaton Road et East Prescot Road jusqu’à Blackmoor Drive. Le rond-point est fermé dans toutes les directions.

«Des déviations sont en place et nous demanderions aux automobilistes d’emprunter un itinéraire alternatif».

Un accident dans la même région samedi a laissé un pilote de scooter électrique se battre pour sa vie.

L’adolescent conducteur a été transporté à l’hôpital après une collision avec un taxi.

Le conducteur du taxi n’a pas été blessé et s’est arrêté sur les lieux pour aider la police.