Sam Armstrong de la Henry Jackson Society a averti que la Chine exerce une influence « sérieuse » sur les services publics britanniques. Il a poursuivi en affirmant que les dépenses quotidiennes des contribuables en eau et en chauffage étaient dirigées vers des entreprises appartenant à des Chinois. Il a discuté de la propriété chinoise d’infrastructures clés du Royaume-Uni avec Richard Tice sur TalkRADIO et a averti que la Chine “nous souhaite de plus en plus du mal”.

M. Armstrong a déclaré à TalkRADIO: “Pour vous, auditeurs, peu importe où ils se trouvent dans le pays, s’ils ont maintenant la bouilloire allumée, le chauffe-eau au gaz chauffant leur électricité ou simplement le robinet d’eau courante de leur maison.

“L’argent qu’ils dépensent est envoyé directement en direction de la Chine.

“Il y a deux raisons pour lesquelles je pense que c’est vraiment sérieux, la première est, comme vous le dites, qu’il y a l’argent des contribuables britanniques ici.

“Ils n’ont pas le choix à qui ils paient les frais d’électricité, tout revient toujours au même réseau de production universel, idem pour le gaz, idem pour l’eau.

“Cet argent est entièrement envoyé en Chine”, a-t-il ajouté.

“Mais la deuxième chose est que ce sont nos approvisionnements nationaux essentiels.

“Sans ceux-ci, tout le pays s’arrête littéralement.”

Armstrong a poursuivi: “Nous nous sommes retrouvés dans une position où, pendant un certain nombre d’années, nous avons cédé de plus en plus, et de plus en plus, de notre infrastructure nationale critique à un pays qui nous souhaite de plus en plus du mal

Les présentateurs de France 24 Victor Mallet et Régis Le Sommier ont fait remarquer que la propagande ressemblait à celle utilisée à l’époque de l’ancien dictateur chinois Mao Zedong.

M. Mallet a poursuivi en disant que les parents en Chine ont réagi avec colère lorsque leurs enfants sont ciblés par la propagande pro Xi.

“Je pense que c’est très dérangeant”, a-t-il déclaré à France 24.

“Je ne pense pas que le monde extérieur ait tout à fait… Je veux dire que cela a été accueilli avec beaucoup d’hostilité par les parents chinois en Chine continentale.”