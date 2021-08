Dernières nouvelles de CBSE: Non, CBSE ne déclarera pas les scores de 10e classe aujourd’hui – voici le lien direct pour télécharger le numéro de rôle

in

Les résultats de la 10e classe CBSE devraient être annoncés cette semaine. (photo PTI)

CBSE Classe 10 Résultat 2021 Dernières nouvelles : Le Conseil central de l’enseignement secondaire (CBSE) a déclaré que les résultats de la classe 10 ne seront pas annoncés aujourd’hui. La semaine dernière, il a été rapporté que le conseil d’administration annoncerait les résultats de la classe X de la CBSE le 2 août. Cependant, les responsables du CBSE ont rejeté ces rapports et ont déclaré que le score ne serait pas rendu public aujourd’hui. La plupart des étudiants attendaient avec impatience leurs résultats. Auparavant, il y avait des indications que le CBSE pourrait annoncer les résultats pour les classes X et XII ensemble car il y avait la date limite du 31 juillet.

Cependant, cela ne s’est pas produit. Nous avons signalé samedi que les résultats de la classe CBSE 10e seraient retardés et ne pourraient arriver que dans la deuxième partie de cette semaine. C’est parce que le conseil d’administration du CBSE est déjà occupé à préparer les résultats de 65 000 élèves de la 12e classe. Selon la tradition, les scores de la classe XIIe sont toujours prioritaires car ces étudiants doivent postuler pour l’enseignement supérieur.

Comment télécharger le numéro de rôle CBSE Class 10? Consultez le lien direct

Alors que les élèves de la classe X attendent la grande annonce, il est conseillé à chaque élève de garder son numéro de matricule à portée de main. Parce que sans numéro de rôle, vous ne pourrez pas vérifier votre score CBSE. Au cas où vous vous demanderiez où est le lien direct, ne vous inquiétez pas. Voici comment télécharger votre numéro de rôle CBSE Classe X :

www.cbse.gov.in/cbsenew/cbse.html

Sur le site Web mentionné ci-dessus, CBSE a introduit la fonction « recherche de numéro de rouleau ». Cliquez dessus et il vous sera demandé de saisir des informations personnelles telles que le nom des parents, le code de l’école, votre nom, etc. Une fois que vous avez entré toutes les informations correctement, vous pourrez télécharger votre numéro de matricule pour les résultats de l’examen. Depuis cette année, aucun examen physique n’a été effectué, donc aucun étudiant n’a pu obtenir la carte d’admission. Par conséquent, il est très nécessaire d’obtenir vos numéros de rôle. La semaine dernière, CBSE avait annoncé les résultats de la classe XII.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.