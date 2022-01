Dernières nouvelles de COVID-19: Per Bild, Leroy Sane du Bayern Munich et Kathleen Krüger seraient positifs; Dayot Upamecano incertain; Josip Stanisic clair

Mise à jour : 8 h 45 HNE

Les coups continuent d’affluer. Per Bild, team manager Kathleen Krüger a rejoint la liste des tests positifs :

Selon les informations de BILD, la manager de l’équipe Kathleen Krüger (36 ans) a également été testée positive lundi.

Pas bon.

Selon Bild, la situation du COVID-19 au Bayern Munich s’aggrave.

Le test de Leroy Sane n’a pas été concluant hier, mais maintenant Sane a été testé positif selon le point de vente allemand. De plus, Dayot Upamecano n’a pas été vu à l’entraînement, ce qui a amené certains à se demander si le Français a également été testé positif. Il n’y a pas encore eu de mot officiel sur son statut. L’état de santé de la manager de l’équipe Kathleen Krüger est également en cause en raison de son test non concluant hier.

À peu près le seul point positif était que Josip Stanisic a été testé négatif – ce qui pourrait vraiment ne pas beaucoup aider l’équipe ce week-end étant donné que le jeune défenseur est toujours en train de se remettre d’une blessure et serait probablement absent de toute façon.

Alors que les choses semblent devenir incontrôlables, il y a un doute sur la capacité du Bayern Munich à aligner une équipe vendredi contre le Borussia Mönchengladbach.

