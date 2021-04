Dernières nouvelles de Covid: la pandémie «croît de façon exponentielle» avec plus de 4,4 millions de cas par semaine | Monde | Nouvelles

Le Dr Maria van Kerkhove, responsable de la réponse technique de l’OMS, a pris la parole lors d’une conférence de presse lundi. Elle a évoqué une augmentation de plus de 4,4 millions de nouveaux cas la semaine dernière. Lundi a marqué la réouverture des magasins de la rue principale et des jardins de pubs en Angleterre, ainsi que des détaillants non essentiels au Pays de Galles.

Le Dr van Kerkhove a comparé le nombre de cas dans le monde au chiffre de 500 000 signalés par semaine il y a un an. Elle a attiré l’attention sur l’importance de suivre toutes les mesures préventives parallèlement aux vaccins.

Cela a été repris par le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesu, directeur de l’OMS, qui a déclaré que les vaccins ne sont pas le «seul outil» pour lutter contre le Covid-19.

Le Dr van Kerkhove a déclaré: «Nous avons besoin de gros titres sur ces mesures de santé publique et sociales, nous avons besoin de titres sur les outils dont nous disposons actuellement pour prévenir les infections et sauver des vies.

«Nous sommes actuellement à un point critique de la pandémie, la trajectoire de cette pandémie se développe.

«C’est la septième semaine consécutive où nous avons eu plus de 4,4 millions de nouveaux cas signalés la semaine dernière (dans le monde).

«Si vous comparez cela à il y a un an, nous avions environ 500 000 cas signalés par semaine … la trajectoire de la pandémie en ce moment augmente de façon exponentielle.

“Ce n’est pas la situation que nous voulons être dans 16 mois après une pandémie, où nous avons des mesures de contrôle éprouvées. Il est temps maintenant où tout le monde doit faire le point et vérifier la réalité sur ce que nous devons faire.

Le Dr Ghebreyesu a ajouté: «Cette pandémie est loin d’être terminée, mais nous avons de nombreuses raisons d’être optimiste.

«La baisse des … décès au cours des deux premiers mois de l’année montre que ce virus et ses variantes peuvent être stoppés.

“Avec un effort concerté pour appliquer des mesures de santé publique, parallèlement à une vaccination équitable, nous pourrions maîtriser cette pandémie en quelques mois.”