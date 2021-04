Dernières nouvelles de Covid: panique des vaccins alors que la NOUVELLE variante brésilienne «se transforme en défaite | Monde | Nouvelles

Le Brésil a déjà du mal à faire face au virus, avec près de 13 millions de cas et plus de 330000 décès. La souche P.1 identifiée précédemment est estimée entre 1,4 et 2,2 fois plus transmissible que le virus d’origine.

Il existe déjà une variante P.2, et des recherches préliminaires rédigées par des scientifiques, y compris ceux du Département de virologie du Brésil, suggèrent que le virus continue de se modifier au Brésil, supprimant des sites sur la protéine de pointe auxquels les anticorps se lient dans un développement qui empêcherait les vaccins. de travailler.

Le rapport n’a pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs – mais a souligné l’incertitude de la situation actuelle.

Le Brésil enregistre actuellement environ un quart de tous les décès dus au COVID-19 – bien qu’il abrite moins de trois pour cent de la population mondiale.

La ville amazonienne de Manaus est l’une des régions les plus durement touchées du pays.

William Hanage, épidémiologiste à la Harvard TH Chan School of Public Heath, a déclaré à Scientific American: «Il est assez difficile de proposer un scénario qui puisse être adapté à Manaus, ce qui n’est pas extrêmement préoccupant.

«À la suite de la tragédie de Manaus, j’espère que nous pourrons mettre un terme à la discussion sur le contrôle de la pandémie grâce à l’immunité collective acquise à partir d’une infection naturelle.»

Dan Barouch, immunologiste à l’Université de Harvard, a commenté: «Ces variantes virales fournissent un argument très fort pour accélérer la campagne de vaccination à travers le monde car ce n’est qu’avec la vaccination que nous pourrons contrôler la pandémie et arrêter l’émergence de nouvelles variantes virales.

«Et les variantes virales à l’avenir, potentiellement, seront encore plus problématiques que celles que nous avons aujourd’hui.»

