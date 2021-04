Dernières nouvelles de Covid: sur la bonne voie pour le retour alors que la feuille de route de Boris reste sur la bonne voie | UK | Nouvelles

Dans le cadre de la feuille de route proposée sur les restrictions aux coronavirus, établie par Boris Johnson en février, toutes les mesures de distanciation sociale seront levées d’ici le 21 juin. Des sources proches du déploiement du vaccin Covid au Royaume-Uni ont partagé qu’elles espéraient que tous les plus de 50 ans l’auraient reçu les deux doses d’un coup d’ici là.

À partir du 17 mai, les visites en salle et la nuitée seront autorisées en Angleterre, mais le contact physique est toujours interdit.

Une source familière avec les plans de verrouillage a déclaré que l’on s’attend à ce que les gens soient en mesure de reprendre le contact complet d’ici le 21 juin.

Le professeur Jonathan Van-Tam, le médecin-chef adjoint, a déclaré lors d’un point de presse de Downing Street que des contacts étroits entre des personnes qui ont été complètement vaccinées après deux semaines sont «incroyablement sûrs».

Cependant, la source a déclaré qu’il n’y avait «aucun appétit» au sein du gouvernement pour donner à ceux qui ont été vaccinés des conseils différents de ceux qui ne l’ont pas été, car cela pourrait être considéré comme discriminatoire pour les groupes plus jeunes qui n’ont pas encore offert un coup.

S’adressant au Telegraph, la source a déclaré que les contacts physiques tels que les câlins seraient autorisés au motif que les plus vulnérables avaient été vaccinés.

Ils ont déclaré au point de vente: «À partir du 17 mai, les personnes pourront se rencontrer à l’intérieur, et d’ici le 21 juin, nous nous attendons à ce que la grande majorité – et j’espère tous – ceux des groupes prioritaires un à neuf auront eu les deux doses.

“L’idée est qu’à ce stade, les gens seraient en sécurité dans leurs bras et que cela revient alors à une question de jugement individuel.”

Selon le média, les ministres espèrent que chaque personne des neuf principaux groupes prioritaires, qui comprend toutes les personnes de plus de 50 ans, sera atteinte d’ici la fin du mois de juin.

Dans le cadre de la feuille de route du gouvernement pour sortir du verrouillage, la plupart des règles sur les contacts sociaux à l’extérieur devraient être levées le 17 mai.

Deux ménages ou groupes de six personnes maximum seront autorisés à se mélanger à l’intérieur à partir de cette date, et les pubs, restaurants, cinémas, hôtels, chambres d’hôtes et aires de jeux pour enfants pourront accueillir des personnes à l’intérieur de leurs établissements.

Mais toutes les limites légales sur les contacts sociaux devraient prendre fin le 21 juin et, selon le gouvernement, «jusqu’à présent, les gens devraient continuer à se tenir à distance de toute personne qui ne fait pas partie de leur foyer ou de leur bulle de soutien».

Une source gouvernementale a déclaré au Telegraph qu’ils étaient optimistes que bon nombre des restrictions actuelles prendraient fin en juin, mais la forme exacte exacte des nouvelles règles est toujours à l’étude sur la base des cas et des données de Covid.

Hier, 597 025 doses de vaccin supplémentaires ont été administrées au Royaume-Uni.

Jusqu’à présent, le Royaume-Uni a administré 34 094 048 premières doses et 14 043 961 secondes doses de vaccin.

Les chiffres représentent 51% des Britanniques recevant leur première dose et 21% recevant leur deuxième.

Hier, 2445 cas et 22 décès ont également été enregistrés dans les 28 jours suivant un test de coronavirus positif.

Au total, le Royaume-Uni a enregistré 4 414 242 cas et 127 502 décès.