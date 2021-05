Dernières nouvelles de Covid: Un coup supplémentaire pour les plus de 50 ans pourrait aider à éliminer le virus d’ici la fin de l’année | UK | Nouvelles

Le risque de propagation du virus mortel pourrait être complètement éliminé d’ici ce Noël grâce à un coup supplémentaire, selon le Times. Le troisième vaccin serait offert à tous les membres du public âgés de 50 ans ou plus.

Il y a deux coups possibles en cours de test dans un projet supervisé par Chris Whitty, le médecin-chef de l’Angleterre.

L’une des options consistait à prendre une injection supplémentaire des trois vaccins déjà distribués au Royaume-Uni – Oxford-AstraZeneca, Moderna ou Pfizer-BioNTech.

L’autre alternative nécessiterait un coup spécifiquement modifié pour éviter de nouvelles mutations du pathogène.

Les jabs existants sont capables de combattre les mutations, mais se sont révélés plus faibles contre certaines variantes telles que celle originaire d’Afrique du Sud.

Selon le Times, il serait seulement nécessaire de fournir le vaccin aux personnes de plus de 50 ans et à d’autres groupes susceptibles de présenter un risque plus élevé.

Un haut ministre du gouvernement a déclaré à la publication: «Nous aurons bientôt beaucoup à dire sur le programme de rappel. Cela semble vraiment positif jusqu’à présent.

«Nous pensons que le niveau de protection de la population contre toute variante sera si élevé qu’à Noël, Covid-19 aurait dû disparaître comme toute autre maladie en circulation.

«À tel point que nous ne pensons pas qu’il sera nécessaire de donner une injection de rappel aux jeunes parce que la transmission sera si faible.»

La nouvelle survient alors que la Grande-Bretagne a franchi une nouvelle étape dans sa lutte contre le coronavirus en administrant 50 millions de doses du vaccin, avec près d’un tiers des adultes entièrement vaccinés.

Mardi, le bilan quotidien des morts a enregistré un seul décès pour la troisième fois seulement de la pandémie.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a déclaré: «Nous avons franchi une nouvelle étape incroyable dans notre programme de vaccination.

«Aujourd’hui, 29,4% de la population adulte bénéficie de la protection la plus forte possible avec deux doses.»

Il a ajouté que le programme de vaccination «sauve des vies et nous aide à revenir à la normale», ajoutant: «Je tiens à rendre hommage au personnel héroïque du NHS et aux bénévoles qui ont travaillé sans relâche pour fournir des vaccins dans toutes les régions du Royaume-Uni à un rythme phénoménal.

